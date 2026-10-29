"ЗСУшний" или "зеесушний"? В книге Артура Дроня нашли слово, вызвавшее споры после Радиодиктанта 2026

После Радиодиктанта национального единства 2026, который украинцы всего мира традиционно писали 27 октября, не утихают споры о том, как правильно писать прилагательное, образованное от аббревиатуры ЗСУ. Вероятную подсказку пользователи Threads нашли в книге автора текста этого года, писателя и ветерана Артура Дроня.

Фотографию с написанием опубликовала на своей странице пользовательница по имени Анна Юрченко. Она нашла это прилагательное в книге Дроня "Хемингуэй ничего не знает". И даже указала, что это слово напечатано на 70-й странице. Вопреки правилам действующего правописания, там оно написано так: "ЗСУшний".

Вот так в книге Артура Дроня... Источник: Threads / @ania.yurchenko Развернуть

"Орфографию нужно проверять по книгам Артура Дроня. И если уж отступать от правописания, то только ради таких исключений, как "ЗСУшний". Ведь есть слова важнее правил", – написала Юрченко.

И действительно, согласно нормам правописания, слово должно писаться "зеесушний". Однако в сборнике эссе Дроня мы видим так называемую авторскую орфографию. Иногда писатели, а также редакторы, которые позднее работают с их текстами, отступают от общепринятых норм написания некоторых слов. Это делается для достижения определенного смыслового или художественного эффекта. Эссе Дроня передают его опыт участия в войне и лечения после ранения – времени, когда может быть не до проверки норм орфографии.

Так или иначе, написание слова, предусмотренное непосредственно текстом диктанта, мы увидим, когда организаторы опубликуют его, чтобы участники могли сверить свои работы и проанализировать ошибки. Вполне вероятно, что при проверке будут засчитывать оба варианта написания. Впрочем, об этом станет известно позже.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение, почему, согласно нормам правописания, это слово нужно писать именно как "зеесушний".