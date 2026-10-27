"ЗСУшний" или "зеесушний": как правильно писать слово, которое поставило в тупик участников Радиодиктанта

Радиодиктант национального единства, который украинцы писали 27 октября под диктовку Даши Астафьевой и Артура Пройдакова, снова подкинул знатокам украинского языка весьма непростую задачу. Если в прошлом году им нужно было написать слово с двумя апострофами, то в этом году – правильно записать прилагательное, образованное от аббревиатуры ЗСУ.

В повседневной речи мы делаем это постоянно, описывая форму или какие-то вещи украинских военных. Но как передать это на письме? "ЗСУшний", "зеесушний" или как-то иначе? OBOZ.UA разбирался в нюансах.

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Написание таких производных слов регулирует параграф 61 действующего правописания. В нем описывается, как нужно употреблять прописную букву в сложносокращенных названиях. Второй пункт этого параграфа четко указывает, что суффиксальные образования от звуковых аббревиатур пишем строчными буквами: "оонівський" (от ООН), "тюгівець" (от ТЮГ). Следовательно, спальник, о котором писал в тексте диктанта Артур Дронь, точно пишем строчными буквами.

А как быть с тем, нужно ли вставлять в это слово гласные, которые мы слышим, когда произносим его вслух? Авторы Telegram-канала "Correctarium – Українська мова" указывают, что это необходимо делать. Именно поэтому служащего МВД мы передаем на письме словом "емвеесівець", а того, кто занимается SMM, записываем словом "есемемник".

Итак, спальник, о котором упоминает Дронь, правильно описывать словом "зеесушний". Все буквы строчные, а звуки передаются на письме так, как произносятся.

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