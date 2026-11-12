Зимние каникулы в школах Украины: когда начнутся и в каких регионах продлятся дольше

В украинских школах зимние каникулы приходятся на конец декабря 2026 – начало января 2027 года. В отдельных учреждениях зимний отдых будет дольше из-за переноса осенних каникул.

Каждая школа самостоятельно утверждает структуру учебного года и определяет даты проведения каникул. Поэтому в пределах одного города продолжительность зимних каникул может отличаться. OBOZ.UA собрал информацию о продолжительности зимних каникул и о том, где они будут самыми длинными.

Когда в школах Украины будут зимние каникулы

Киев, Житомир, Луцк: 24 декабря – 10 января

24 декабря – 10 января Днепр: 25 декабря – 6 января

25 декабря – 6 января Львов: 24 декабря – 6 января

24 декабря – 6 января Одесса, Сумы, Кропивницкий: 26 декабря – 10 января

26 декабря – 10 января Харьков: 24 декабря – 10 января. В отдельных школах каникулы могут начаться 25, 26 или 28 декабря

24 декабря – 10 января. В отдельных школах каникулы могут начаться 25, 26 или 28 декабря Николаев, Запорожье: ориентировочно 28 декабря – 10 января

ориентировочно 28 декабря – 10 января Хмельницкий: 19 декабря – 3 января. В части школ осенние каникулы перенесли на декабрь

19 декабря – 3 января. В части школ осенние каникулы перенесли на декабрь Тернополь: 14 декабря – 10 января

14 декабря – 10 января Ивано-Франковск : с 24 декабря до 11 января

: с 24 декабря до 11 января Ривне: 19 декабря – 3 января

19 декабря – 3 января Винница: до 10 января. Каникулы в школах могут начаться в разные даты: 21 или 26 декабря

до 10 января. Каникулы в школах могут начаться в разные даты: 21 или 26 декабря Черкассы, Херсон, Чернигов: 25 декабря – 10 января

25 декабря – 10 января Полтава: 24 декабря – 24 января

24 декабря – 24 января Черновцы, Ужгород: 22 декабря – 10 января

Даты каникул могут отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения. Окончательный график школы могут определять самостоятельно с учетом учебного процесса и ситуации с безопасностью.

Чтобы проверить даты зимних каникул, родители могут посмотреть их на официальном сайте школы, а также уточнить непосредственно у классного руководителя или администрации учебного заведения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только треть украинских школ приспособлена к дистанционному обучению.