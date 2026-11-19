|1
|77
|Винницкий национальный аграрный университет
|2
|137
|Винницкий национальный технический университет
|3
|252
|Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
|4
|44
|Волынский национальный университет имени Леси Украинки
|5
|309
|Луцкий национальный технический университет
|6
|42
|Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет"
|7
|17
|Государственное высшее учебное заведение "Донбасский государственный педагогический университет"
|8
|36
|Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|9
|111
|Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
|10
|5707
|Государственный университет экономики и технологий
|11
|6507
|Украинский государственный университет науки и технологий
|12
|208
|Государственный университет "Житомирская политехника"
|13
|229
|Полесский национальный университет
|14
|207
|Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет"
|15
|73
|Запорожский национальный университет
|16
|78
|Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
|17
|91
|Национальный университет "Запорожская политехника"
|18
|148
|Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
|19
|193
|Бердянский государственный педагогический университет
|20
|48
|Херсонский государственный университет
|21
|165
|Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|22
|341
|Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|23
|340
|Университет Григория Сковороды в Переяславе
|24
|362
|Белоцерковский национальный аграрный университет
|25
|55
|Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
|26
|90
|Центральноукраинский национальный технический университет
|27
|83
|Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
|28
|97
|Национальный университет "Львовская политехника"
|29
|126
|Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого
|30
|160
|Национальный лесотехнический университет Украины
|31
|282
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|32
|202
|Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет"
|33
|59
|Николаевский национальный аграрный университет
|34
|265
|Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
|35
|28
|Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
|36
|51
|Одесский национальный технологический университет
|37
|84
|Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского"
|38
|89
|Измаильский государственный гуманитарный университет
|39
|220
|Одесский национальный морской университет
|40
|267
|Одесский государственный аграрный университет
|41
|3
|Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко
|42
|27
|Полтавский государственный аграрный университет
|43
|218
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|44
|225
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|45
|9
|Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|46
|40
|Ривненский государственный гуманитарный университет
|47
|33
|Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко
|48
|151
|Сумской национальный аграрный университет
|49
|168
|Сумской государственный университет
|50
|1311
|Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
|51
|166
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|52
|96
|Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
|53
|171
|Западноукраинский национальный университет
|54
|34
|Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт"
|55
|57
|Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
|56
|62
|Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
|57
|92
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|58
|104
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|59
|212
|Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|60
|227
|Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
|61
|316
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени О. М. Бекетова
|62
|6459
|Государственный биотехнологический университет
|63
|138
|Хмельницкий национальный университет
|64
|177
|Учреждение высшего образования "Подольский государственный университет"
|65
|178
|Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
|66
|6512
|Учебно-реабилитационное учреждение высшего образования "Каменец-Подольский государственный институт"
|67
|248
|Черкасский государственный технологический университет
|68
|61
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|69
|140
|Национальный университет "Черниговская политехника"
|70
|155
|Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
|71
|158
|Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко
|72
|7
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|73
|21
|Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
|74
|24
|Национальный транспортный университет
|75
|41
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|76
|47
|Национальный университет пищевых технологий
|77
|82
|Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
|78
|174
|Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
|79
|307
|Киевский национальный университет технологий и дизайна
|80
|892
|Таврийский национальный университет имени В. И. Вернадского
|81
|6594
|Государственный торгово-экономический университет
|82
|6704
|Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
|83
|7208
|Государственное некоммерческое предприятие "Государственный университет "Киевский авиационный институт"
|84
|19
|Мариупольский государственный университет
|85
|118
|Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой
|86
|98
|Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского
|87
|593
|Коммунальное учреждение высшего образования "Кременчужская гуманитарно-технологическая академия" Полтавского областного совета
|88
|318
|Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК"
|89
|4374
|Частное учреждение высшего образования "Международный европейский университет"
|90
|353
|Международный университет
|91
|102
|Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины
|92
|300
|Харьковский национальный медицинский университет
|93
|6415
|Полтавский государственный медицинский университет
|94
|6716
|Запорожский государственный медико-фармацевтический университет