Зимнее поступление 2026: какие учебные заведения участвуют и кто из абитуриентов может получить грант

Абитуриенты, которым нужна дополнительная подготовка к национальному мультипредметному тесту (НМТ), смогут пройти нулевой курс в украинских учреждениях высшего образования. В "зимнем поступлении" участвуют 94 университета, а точные даты и условия участия вузы публикуют на своих сайтах.

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Курс длится от трех до шести месяцев, а абитуриенты готовятся к сдаче экзаменов по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. На каждый из четырех тестов предусмотрено не менее 90 часов занятий по подготовке, которая может быть очной или дистанционной.

Список университетов, которые участвуют в "зимнем поступлении"

№ Код учреждения в ЕДЕБО Название учреждения высшего образования 1 77 Винницкий национальный аграрный университет 2 137 Винницкий национальный технический университет 3 252 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского 4 44 Волынский национальный университет имени Леси Украинки 5 309 Луцкий национальный технический университет 6 42 Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет" 7 17 Государственное высшее учебное заведение "Донбасский государственный педагогический университет" 8 36 Национальный технический университет "Днепровская политехника" 9 111 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 10 5707 Государственный университет экономики и технологий 11 6507 Украинский государственный университет науки и технологий 12 208 Государственный университет "Житомирская политехника" 13 229 Полесский национальный университет 14 207 Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет" 15 73 Запорожский национальный университет 16 78 Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 17 91 Национальный университет "Запорожская политехника" 18 148 Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного 19 193 Бердянский государственный педагогический университет 20 48 Херсонский государственный университет 21 165 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 22 341 Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника 23 340 Университет Григория Сковороды в Переяславе 24 362 Белоцерковский национальный аграрный университет 25 55 Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко 26 90 Центральноукраинский национальный технический университет 27 83 Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко 28 97 Национальный университет "Львовская политехника" 29 126 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого 30 160 Национальный лесотехнический университет Украины 31 282 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 32 202 Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет" 33 59 Николаевский национальный аграрный университет 34 265 Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 35 28 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 36 51 Одесский национальный технологический университет 37 84 Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского" 38 89 Измаильский государственный гуманитарный университет 39 220 Одесский национальный морской университет 40 267 Одесский государственный аграрный университет 41 3 Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко 42 27 Полтавский государственный аграрный университет 43 218 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 44 225 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 45 9 Национальный университет водного хозяйства и природопользования 46 40 Ривненский государственный гуманитарный университет 47 33 Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко 48 151 Сумской национальный аграрный университет 49 168 Сумской государственный университет 50 1311 Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко 51 166 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 52 96 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка 53 171 Западноукраинский национальный университет 54 34 Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" 55 57 Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды 56 62 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 57 92 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 58 104 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 59 212 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 60 227 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 61 316 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени О. М. Бекетова 62 6459 Государственный биотехнологический университет 63 138 Хмельницкий национальный университет 64 177 Учреждение высшего образования "Подольский государственный университет" 65 178 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 66 6512 Учебно-реабилитационное учреждение высшего образования "Каменец-Подольский государственный институт" 67 248 Черкасский государственный технологический университет 68 61 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 69 140 Национальный университет "Черниговская политехника" 70 155 Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 71 158 Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко 72 7 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 73 21 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 74 24 Национальный транспортный университет 75 41 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 76 47 Национальный университет пищевых технологий 77 82 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий 78 174 Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского 79 307 Киевский национальный университет технологий и дизайна 80 892 Таврийский национальный университет имени В. И. Вернадского 81 6594 Государственный торгово-экономический университет 82 6704 Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова 83 7208 Государственное некоммерческое предприятие "Государственный университет "Киевский авиационный институт" 84 19 Мариупольский государственный университет 85 118 Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой 86 98 Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского 87 593 Коммунальное учреждение высшего образования "Кременчужская гуманитарно-технологическая академия" Полтавского областного совета 88 318 Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК" 89 4374 Частное учреждение высшего образования "Международный европейский университет" 90 353 Международный университет 91 102 Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины 92 300 Харьковский национальный медицинский университет 93 6415 Полтавский государственный медицинский университет 94 6716 Запорожский государственный медико-фармацевтический университет

Кто может получить государственный грант на нулевой курс

Слушатели дневной (очной) формы подготовки из первых четырех категорий в списке выше могут претендовать на государственный грант, который полностью или частично покроет стоимость обучения на нулевом курсе. Грант можно получить один раз. Его размер – до 3 000 грн за месяц обучения.

Если грант покрывает полную стоимость курса, обучение будет бесплатным. Если грант покрывает часть стоимости, остальное нужно оплатить самостоятельно.

Учреждения, участвующие в экспериментальном проекте, обеспечивают места в общежитиях для слушателей дневной формы, у которых нет постоянного места жительства там, где расположено учреждение.

Для слушателей первых четырех категорий из списка выше также предусмотрена компенсация расходов на общежитие до 800 грн в месяц.

Если слушатели не получают других выплат из государственного бюджета, им также предусмотрена ежемесячная (потребительская) помощь на базовые нужды в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.

Как подать заявление

Для того чтобы подать заявление, необходимо выбрать учебное заведение, найти на официальном сайте раздел "зимнее поступление". Заполнить электронное заявление на сайте, выбрать форму обучения и предмет по выбору, а также указать источник финансирования.

Кто может подать заявление

Подать заявление могут граждане Украины, получившие полное общее среднее образование или завершающие его получение в текущем учебном году и относящиеся к одной из категорий, среди них:

жители временно оккупированных территорий, территорий активных или возможных боевых действий, которые не смогли принять участие во вступительной кампании 2026 года;

люди, лишенные личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения;

люди, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года;

военнослужащие, имеющие возможность и желание учиться и письменное согласие командования;

украинцы, вернувшиеся из-за границы;

украинцы, находящиеся за границей;

те, кто зарегистрировался на НМТ и не явился на тестирование, если они не относятся ни к одной из первых пяти категорий в этом перечне;

те, кто неуспешно сдал НМТ и планирует еще раз принять участие в новой вступительной кампании;

ученики и студенты последнего года обучения в учреждениях общего среднего, профессионального и профессионального предвысшего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что НМТ 2027 могут разрешить пересдавать при определенных условиях.