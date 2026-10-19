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10 університетів опинилися в зоні найвищого ризику у 2026/2027 навчальному році: що це означає. Перелік

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
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10 університетів опинилися в зоні найвищого ризику у 2026/2027 навчальному році: що це означає. Перелік
У цих університетах бракує як студентів, так і викладачів, а їхня діяльність ведеться з порушеннями. Джерело: Pexels

Майже пів сотні українських університетів опинились у зоні підвищеного ризику у 2026/2027 навчальному році. Державна служба якості освіти після розрахунків повідомила, що з минулого року кількість вишів з високим ступенем ризику зросла з 20 до 45, і тепер становить 15,4% від загальної кількості.

Як ідеться на сайті ДСЯО, загалом було проаналізовано 292 українських закладів вищої освіти. Ступінь ризику визначали за такими критеріями як, наскільки повно університет оприлюднює інформацію на офіційному сайті, як змінюється кількість студентів, чи достатньо заклад забезпечений кадрами, чи акредитовані його освітні програми та чи виявляли під час попередніх перевірок порушення законодавства.

Цьогоріч розподіл за ступенем ризику вийшов такий:

  • 45 закладів (15,4%) мають високий ступінь ризику;
  • 203 (69,5%) – середній;
  • 44 (15,1%) – незначний.
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Для порівняння, у попередньому навчальному році в переліку було 262 університети. Тоді високий ступінь ризику мали 20 закладів (близько 7,6%), середній – 180 (68,7%), а незначний – 62 (23,7%).

Отже, за рік кількість закладів із високим ступенем ризику збільшилася на 25, тоді як кількість університетів із незначним ризиком скоротилася на 18. Загалом перелік розширився на 30 закладів.

10 університетів опинилися в зоні найвищого ризику у 2026/2027 навчальному році: що це означає. Перелік

Перелік університетів із найвищим ступенем ризику у 2026/2027 навчальному році. Джерело: Скриншот

До десятки закладів вищої освіти з найвищим ступенем ризику у 2026/2027 навчальному році увійшли:

  1. Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет".
  2. Дніпровський технологічний університет "ШАГ".
  3. Академія праці, соціальних відносин і туризму.
  4. Київський університет культури.
  5. Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха Класичного приватного університету.
  6. Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка".
  7. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".
  8. Нікопольський економічний університет.
  9. Мукачівський державний університет, який приєднали до Ужгородського національного університету.
  10. Класичний приватний університет.

Цей розподіл визначається для планування заходів державного нагляду й контролю у сфері вищої освіти. Сам по собі високий ступінь ризику не означає автоматичного закриття університету: він визначає рівень ризику, який враховують під час планування контрольних заходів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як Міносвіти рекомендувало організувати навчання у вишах під час обстрілів та блекаутів.

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