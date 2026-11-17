Вікторія Бабченко – перша українська школярка, яка здобула престижну міжнародну премію Diana Award. Нагороди отримали 198 підлітків із 44 країн світу. Дівчину відзначили за перший в Україні національний чемпіонат з розвʼязання бізнес-кейсів для підлітків віком 14–18 років.

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Про це повідомляється на офіційному сайті премії. Школярка започаткувала ініціативу у 15 років, без фінансування та команди. За період існування проєкту, у ньому взяло участь понад 300 учасників і 15 міжнародних суддів. Премія відзначає молодь, яка змінює громади завдяки суспільним та гуманітарним ініціативам.

Вікторія Бабченко бачила, як через порушення освітнього процесу, вимушене переміщення вчителів та втрату звичних систем підтримки українські школярі позбавляються можливостей, які б допомагали їм розвиватися й здобувати міжнародний досвід. Талановитим підліткам бракувало доступу до міжнародних освітніх можливостей, практичного знайомства з бізнесом і середовища, у якому вони могли б перевірити власні ідеї.

Дівчина створила майданчик, де школярі зможуть спробувати себе в ролі бізнес-аналітиків, підприємців і командних лідерів. Підлітки працюють над завданнями, пов’язаними з реальними бізнес-проблемами, аналізують ситуації, шукають рішення та презентують їх журі. Завдяки такому формату, діти розвивають аналітичне мислення, вчаться працювати в команді, аргументувати власні ідеї та презентувати результати роботи.

Премію Diana Award заснували на честь принцеси Діани, щоб відзначати молодь, яка своєю діяльністю створює позитивні зміни в суспільстві. Нагороду присуджують за вже здійснену суспільно корисну роботу.

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Кандидатів номінують за підтвердженням їхніх внескі, а заявки оцінюють незалежні судді за п’ятьма критеріями. Зокрема:

лідерство;

конкретний вплив на суспільство;

залучення та підтримка однолітків;

стійкість і доброчесність;

сталість результатів і довгостроковий вплив.

Під час церемонії лауреатів привітали принц Вільям та принц Гаррі, продовжуючи підтримувати спадщину своєї матері, принцеси Діани.

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