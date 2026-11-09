18 українських вишів увійшло до престижного міжнародного рейтингу наукової активності
18 українських закладів вищої освіти ввійшло до престижного рейтингу CWTS Leiden Ranking Open Edition 2026. Цьогоріч кількість університетів, представлених у списку зросла з 2831 до 3049. До нього було включено виші зі 122 країн світу.
Відповідні дані містяться на офіційному сайті рейтингу. Першим у списку став Київський національний університет імені Тараса Шевченка, другим – Національний університет "Львівська політехніка", третій – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Далі виші розмістилися у такому порядку
Нагадаємо, близько третини всіх учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 не вступило або не подавало заяви до українських закладів вищої освіти. Офіційні результати іспиту, які необхідні для участі у вступній кампанії до бакалаврату (медичної магістратури) отримали понад 329 тисяч осіб, з яких понад 48,5 тисяч абітурієнтів не подолали поріг хоча б з одного предмета, через що вони втратили можливість вступу. Студентами українських вишів цьогоріч стало трохи більше 222 тисяч вступників.
Водночас з майже 281 тисячі учасників іспиту, які його склали і мали право взяти участь у вступній кампанії, 59 тисяч не скористалися такою можливістю. Відтак, майже 108 тисяч українців, які брали участь у НМТ у 2026 році, не взяли участі у вступній кампанії до українських вишів цього року взагалі або не стали студентами з різних причин.
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