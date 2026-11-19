Сумський державний університет посів перше місце серед 24 представлених українських університетів у міжнародному рейтингу Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027, який оцінює проведення міждисциплінарних наукових досліджень. Список охоплює 1058 університетів зі 102 країн.
Відповідні дані містяться на офіційному сайті рейтингу. Найбільше українських вишів представлено з Києва – 7 столичних ЗВО. На другому місці – Харківська область, з якої увійшло 4 університети.
Університет
Місце в рейтингу
Сумський державний університет
501‒600
Луцький національний технічний університет
601‒800
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
601‒800
Сумський національний аграрний університет
601‒800
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
601‒800
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
801‒1000
Львівський національний університет ім. І. Франка
801‒1000
Київський національний університет будівництва та архітектури
801‒1000
Національний університет "Львівська політехніка"
801‒1000
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
801‒1000
Національний університет "Київський авіаційний інститут"
801‒1000
Національний університет харчових технологій
801‒1000
Національний університет біоресурсів і природокористування України
801‒1000
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
801‒1000
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
801‒1000
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
801‒1000
Західноукраїнський національний університет
801‒1000
Харківський національний університет радіоелектроніки
1001+
Хмельницький національний університет
1001+
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
1001+
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
1001+
Ужгородський національний університет
1001+
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
1001+
Державний університет "Житомирська політехніка"
1001+
Рейтинг Times Higher Education Interdisciplinary Science оцінює здатність університетів проводити міждисциплінарні наукові дослідження. Тобто наскільки заклад уміє об’єднувати різні науки для розв’язання наукових і практичних проблем. Рейтинг враховує такі показники: