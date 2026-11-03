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7-річний вундеркінд з Індії встановив 21 рекорд за три місяці: пояснив 100 фізичних понять і пробіг 10 км менш ніж за годину. Фото

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
3,8 т.
7-річний вундеркінд з Індії встановив 21 рекорд за три місяці: пояснив 100 фізичних понять і пробіг 10 км менш ніж за годину. Фото
7-річний вундеркінд з Індії встановив 21 рекорд за три місяці. Джерело: Instagram / nobel_world_records

Аб'янк Каннаа МВ із Салема (Індія) встановив 21 національний та міжнародний рекорд у навчанні, пам'яті, релігії, технологіях та спорті лише за три місяці. Серед цих досягнень одне виділяється своєю фізичною вимогливістю. Хлопець подолав безперервний 10-кілометровий біг за 59 хвилин, що офіційно визнано Світовими рекордами Калама.

Згідно з Книгою рекордів Індії, маленький вундеркінд пояснив 47 тем з хімії, що охоплюють такі галузі, як фізична хімія, органічна хімія, елементи та суміші, за 35 хвилин і 7 секунд. Крім того, він розв'язав 40 складних арифметичних задач на восьмизначні числа, що охоплюють додавання, віднімання, множення та ділення, за 1 годину, 7 хвилин і 36 секунд, інформує Times of India.

7-річний вундеркінд з Індії встановив 21 рекорд за три місяці: пояснив 100 фізичних понять і пробіг 10 км менш ніж за годину. Фото

7-річний хлопчик з Індії встановив 21 рекорд лише за три місяці. Джерело: Іndiabookofrecords

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Ще одним незвичайним досягненням хлопчика стало розпізнавання та відтворення 50 випадково відображених чисел, кожне з яких містило від 24 до 52 цифр. Він виконав це завдання за 38 хвилин, 15 секунд і 36 мілісекунд.

7-річний вундеркінд з Індії встановив 21 рекорд за три місяці: пояснив 100 фізичних понять і пробіг 10 км менш ніж за годину. Фото

7-річний хлопчик з Індії встановив 21 рекорд. Джерело: Jairam Public School

Абʼянк також пояснив 100 фізичних понять, зокрема щодо електрики, звуку, роботи, енергії та сили, за 1 годину, 3 хвилини та 43 секунди. Він отримав нагороди за пояснення тем з ботаніки, зоології, історії та анатомії людини. Серед його досягнень, пов’язаних з англійською мовою, – прочитання 1 382 слів, що складаються з приголосної-голосної-приголосної, та пояснення 24 складних граматичних понять із прикладами.

7-річний вундеркінд з Індії встановив 21 рекорд за три місяці: пояснив 100 фізичних понять і пробіг 10 км менш ніж за годину. Фото

Семирічний вундеркінд увійшов до Книги рекордів Індії. Джерело: Кalams world records

Семирічний вундеркінд увійшов до Книги рекордів Індії за безперервне повторення махамантри "Харе Крішна" протягом 4 годин і 8 хвилин. З математики він за 10 хвилин і 52 секунди розв’язав 300 прикладів на додавання чисел із різною кількістю цифр, використовуючи метод "ментальних рахівниць". Він також виконав 300 прикладів на віднімання багатоцифрових чисел за 14 хвилин. Серед його досягнень також – самостійне створення шкільного звіту в Microsoft Word на експертному рівні з використанням розширених функцій верстки за 38 хвилин.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому діти з Індії часто потрапляють до Книги рекордів Гіннеса.

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