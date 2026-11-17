У школах ОАЕ (Обʼєднані Арабські Емірати) скасували домашнє завдання до другого класу у 2026/2027 навчальному році. Подібна політика запроваджувалася у приватних закладах з 2016 року й показала успішність, тож Міністерство освіти поширило її на усі школи.

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Згідно з дослідженням, учні початкової школи, які не мали домашнього завдання, показували вищі академічні успіхи. Зокрема, з англійської мови, математики та природничих наук. Скасування домашніх завдань дає дітям провести більше часу з родиною, можливості займатися спортом та зменшує тиск під час навчання, інформує Gulf news.

Моніторинг показав, що домашні завдання мають позитивний вплив і приносять більше користі учням середньої школи, ніж учням початкової. Дослідження також виявило, що якість завдань має більше значення, ніж їх кількість.

Домашні завдання в школах ОАЕ зʼявляються у середній ланці освіти, щоб діти могли розвивати самостійність, самодисципліну та ефективні навчальні звички, особливо під час підготовки до зовнішніх іспитів.

Учні краще навчаються, поводяться та ладнають з однолітками, коли проводять менше часу перед екраном. Тоді як школярам початкових класів потрібен менший тиск і більше читання вдома, а не більше сторінок для написання чи вирішення математичних прикладів.

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Дослідники в галузі освіти давно стверджують, що велике навантаження домашніх завдань може витісняти гру, сон та сімейний час – три речі, які найбільше потрібні першачкам.

Поряд із зміною домашніх завдань, Міністерство освіти ОАЕ розширює проєкт цифрових інструментів, скорочуючи використання екранів при вивченні арабської та англійської мов, математики та природничих наук. Діти від дитячого садка до 4 класу в державних школах вже не використовують пристрої на уроках, за винятком спеціально призначених для навчання цифровим навичкам.

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