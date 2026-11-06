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90-річна українка написала Радіодиктант 2026 лише з однією помилкою. Фото

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
84
90-річна українка написала Радіодиктант 2026 лише з однією помилкою. Фото
Ілюстративне зображення. Мережу вразила бабуся, яка писала Радіодиктант. Джерело: Фото ілюстративне: згенеровано ШІ

Українка Тома Бернацька поділилася зворушливою історією про свою бабусю. 90-річна жінка щороку долучається до написання Радіодиктанту національної єдності, і 2026-й не став виключенням.

У дописі в Threads Беранцька підкреслила, що перевіривши текст, її бабуся знайшла лише одну помилку у ньому. Крім того, обидві звернулися до цьогорічної дикторки Радіодиктанту співачки та волонтерки Даші Астафʼєвої й подякували за чудове прочитання.

"Моя бабуся щороку пише Всеукраїнський диктант, і цей рік не став винятком. Нарешті перевірила свою роботу, і там лише одна помилка! А їй, між іншим, 90 років. Я неймовірно нею пишаюся. І окрема подяка Даші Астафʼєвій за чудове прочитання. Бабуся слухала із задоволенням", – написала Бернацька.

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90-річна українка написала Радіодиктант 2026 лише з однією помилкою. Фото

90-річна бабуся зробила лише одну помилку у Радіодиктанті 2026. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, Автор Радіодиктанту 2026 письменник та ветеран Артур Дронь записував свій текст і сам зробив дві помилки, тож закликав українців не перейматися за них, якщо вони також помилилися у тексті.

Тоді як 80-річна рекордсменка з написання Радіодиктанту Христина Гоянюк, яка бере участь у всеукраїнському флешмобі вже 27 рік поспіль, поділилася своїми враженнями від цьогорічого тексту. За її словами, він був середньої складності і вдало продиктований.

Вона зазначила, що ще раз перевірить написане вдома. Крім того, жінка поділилася, що їй дуже сподобався текст цьогорічного автора – письменника і ветерана війни Артура Дроня, який має назву "Лист, який не закінчується", адже вона очікувала гіршого.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що український комік Марк Куцевалов здивував "біблійним" написанням Радіодиктанту.

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