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"А чому без сала? На вогні вона згорить!" Школяр спробував "запекти" картоплю просто на уроці й підкорив мережу

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 996
"А чому без сала? На вогні вона згорить!" Школяр спробував "запекти" картоплю просто на уроці й підкорив мережу
Учень придумав, як "запекти" катоплю просто на уроці. Джерело: Magnific

Школяр спробував "запекти" картоплю просто під час уроку, використавши відео з вогнем у каміні, і розсмішив користувачів мережі. Кумедний момент опублікувала вчителька, яка веде блог під ніком @lili_a_pol.

Вона опублікувала коротке відео у Threads і розповіла, як звичайне наукове завдання перетворилося на імпровізоване кулінарне шоу. Учителька принесла на урок картоплину, щоб провести якісну реакцію на крохмаль. Однак варто було їй лише на хвилину відвернутися, як один з учнів увімкнув на смартфоні відео з палаючим каміном і поклав картоплю просто на екран – так, ніби зібрався її запікати. "За такі моменти я й люблю свою роботу в школі", – підписала ролик педагог.

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Відео викликало хвилю жартівливих коментарів. Найбільше користувачі розвинули тему сала: радили не забути його наступного разу, загорнути картоплю у фольгу й запікати на вугіллі. Дехто навіть запропонував зробити з неї "човники".

''А чому без сала? На вогні вона згорить!'' Школяр спробував ''запекти'' картоплю просто на уроці й підкорив мережу

У коментарях жартували про сало до картоплі і про підготовку до складної зими. Джерело: Скриншот

Інші ж захоплювалися дитячою креативністю та дякували вчительці за те, що вона не придушує учнівські вигадки, а вміє оцінити їх із гумором. Хтось пожартував, що так сьогодні готують вечерю кияни з електроплитами, а комусь після перегляду і самому захотілося печеної картоплі.

''А чому без сала? На вогні вона згорить!'' Школяр спробував ''запекти'' картоплю просто на уроці й підкорив мережу

Хтось згадував свої експерименти в школі. Джерело: Скриншот

Згадали в коментарях і шкільні хімічні досліди – зокрема йод та натирання ебонітової палички. Загалом коментатори залишились у захваті від креативності дитини і від того, що вчителька цю креативність лише підтримала.

''А чому без сала? На вогні вона згорить!'' Школяр спробував ''запекти'' картоплю просто на уроці й підкорив мережу

Коментатори цікавились, чи приготувалась картопля до кінця уроку, і радили відвести дітей на пікнік до лісу. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA публікував відео київського вчителя, в якому він показав справжні думки педагога на уроці.

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