"А, може, почнімо з тих, хто керує освітою?" Викладачка англійської висловилася про загрозу заміни вчителів штучним інтелектом

Штучний інтелект варто спочатку залучити до автоматизації освітньої звітності, підготовки документів і планування нарад, а не поспішати замінювати ним учителів, які щодня працюють із дітьми. Таку думку висловила Кембридж сертифікована викладачка англійської мови Олена Завальна.

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Допис зі своїми міркуваннями щодо майбутнього професії вчителя освітянка розмістила на своїй сторінці у Facebook. Завальна звернула увагу на те, що останнім часом дедалі частіше звучать прогнози про швидку заміну педагогів штучним інтелектом. Серед аргументів на користь таких змін – здатність нейромереж пояснювати навчальний матеріал, створювати завдання, перевіряти роботи й адаптувати навчання до потреб окремих учнів.

"І в мене виникає цілком логічне запитання: якщо ми вже вирішили замінювати людей алгоритмами, чому починаємо саме з учителів, а не з тих управлінських процесів, які роками існують переважно заради самих себе?", – прокоментувала цей прогноз викладачка. Завальна вважає, що передусім варто перевірити, які процеси в самій освітній системі можна автоматизувати. Зокрема, ШІ міг би формувати звіти, збирати статистику, готувати типові документи й позбавити вчителів необхідності вручну переносити ті самі дані між таблицями.

На думку Завальної, це також змусило б переглянути доцільність численних таблиць, постійних моніторингів і тривалих нарад, зміст яких іноді можна було б викласти в одному електронному листі. Вона припускає, що прихильники цифровізації можуть виявитися менш охочими до змін, коли йтиметься про автоматизацію їхньої власної роботи.

Завальна наголосила, що особливо недоречно говорити про швидку заміну педагогів на тлі повномасштабної війни. "Особливо цинічно ці розмови звучать сьогодні, коли українські педагоги проводять уроки після безсонних ночей, спускаються з дітьми в укриття, працюють під час війни й намагаються зберегти нормальний освітній процес за обставин, які ще кілька років тому здавалися немислимими. І саме цим людям ми урочисто повідомляємо, що вони скоро стануть непотрібними, бо нейромережа навчилася писати конспекти уроків", – обурилась викладачка.

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Завальна висловила стурбованість тим, що ШІ в освітній сфері почнуть використовувати не там, де він міг би принести реальну користь. "Я не боюся, що штучний інтелект навчиться пояснювати граматику краще за деяких учителів. Цілком можливо, що в окремих завданнях він уже це робить. Я боюся іншого: що ми використаємо технологічну революцію не для звільнення вчителя від безглуздої рутини, а як черговий привід знецінити його працю, залишивши недоторканною всю бюрократію, яка цю працю ускладнює", – пояснила вона.

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Тому Завальна запропонувала спочатку доручити ШІ підготовку звітів і статистики, планування нарад, перевірку ефективності управлінських рішень та створення численних документів. А вже після цього оцінити, які функції справді потребують участі людини.

Викладачка зауважила, що замінити вчителя, який навчає дітей, підтримує їх і відповідає за те, що відбувається в класі, значно складніше, ніж автоматизувати роботу, яка зводиться до вимоги підготувати чергову таблицю до певного дня. Завальна також закликала вчителів, батьків, директорів шкіл і представників освітнього управління долучитися до обговорення. Вона запропонувала конкретизувати, які саме шкільні процеси варто автоматизувати першими, і пояснити, чому саме їх.

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Окремо викладачка звернулася до тих, хто вважає, що штучний інтелект цілком здатен замінити педагога. Вона звернулась до них із запитанням, хто в такому разі відповідатиме за дітей у реальному класі, зокрема під час конфліктів або повітряної тривоги. "То хто в нашій освітній системі справді незамінний, а хто просто дуже звик вважати себе таким?", – підсумувала свій допис вчителька.

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