''А можна дізнатися графік польоту ''Шахедів'', щоб спланувати навчання на тиждень?'' Освітян та батьків обурила заява Бутенка

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПутін на навчаннях "Центр-2026"Під Герасимовим захитався стілець: що ховається за ширмою масштабних навчань "Центр-2026" у РФ і яку роль відіграла операція "Вівальді"Україна виконала умови для отримання 4 млрд євро. Ілюстративне фото.Україна розблокувала 4 млрд євро допомоги від ЄС: які закони ухвалили нардепиІлюстрація - посилка TemuВ Україні ухвалили новий податок на посилки з Temu та AliExpress: які покупки подорожчають і коли96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. Фото96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. ФотоУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянами"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянамиЕлектричне освітлення. ІлюстраціяГрафіки відключень світла посилюють: який режим діє у Києві та семи областях"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і  позицію Європи щодо дизельної угоди"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і  позицію Європи щодо дизельної угоди

"А можна дізнатися графік польоту "Шахедів", щоб спланувати навчання на тиждень?" Освітян та батьків обурила заява Бутенка

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
icon 528
"А можна дізнатися графік польоту "Шахедів", щоб спланувати навчання на тиждень?" Освітян та батьків обурила заява Бутенка
Мережу обурила заява Бутенка щодо навчання у школі. Джерело: Фото ілюстративне: згенеровано ШІ

Школи повинні планувати формат занять щонайменше на тиждень уперед і завчасно повідомляти про нього батьків. В умовах тривалих та повторюваних повітряних тривог графік роботи закладів освіти має бути передбачуваним для батьків та освітян.

На цьому наголосив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, кожне рішення має враховувати реальні можливості конкретної школи: місткість та облаштування укриттів, наявну інфраструктуру й умови для організації навчання.

''А можна дізнатися графік польоту ''Шахедів'', щоб спланувати навчання на тиждень?'' Освітян та батьків обурила заява Бутенка

Бутенко дав поради школам, як проводити навчання. Джерело: Скриншот

"Учителі мають розуміти, як організовувати свою роботу на найближчі періоди, а батьки – мати можливість планувати власний день і навчання дитини. Не має бути ситуацій, коли родина приводить дитину до школи, не знаючи, чи відбуватимуться сьогодні очні заняття", – сказав посадовець.

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 2,0 т.
Найкращий учитель України 2025 назвав онлайн-освіту профанацією: щоб 7-річна дитина сиділа перед екраном, потрібна дубина
icon 2,0 т.
Найкращий учитель України 2025 назвав онлайн-освіту профанацією: щоб 7-річна дитина сиділа перед екраном, потрібна дубина
Олена БилімОлена Билім
icon 1,3 т.
Є лише 10 секунд: головоломка на уважність
icon 1,3 т.
Є лише 10 секунд: головоломка на уважність
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 1,0 т.
Як переносити слова "тюльпан" і "лялька"? Українці посперечались через нові правила й розкритикували вчительку: хто має рацію
icon 1,0 т.
Як переносити слова "тюльпан" і "лялька"? Українці посперечались через нові правила й розкритикували вчительку: хто має рацію

Він зауважив, що безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом, а перебування в укритті є обовʼязковим під час повітряної тривоги будь-якого рівня.

Водночас у коментарях під дописом Освіта.ua українці не погодилися з такими рекомендаціями. Зокрема, вони підкреслювали, що не мають графіка прольотів шахедів або годин обстрілу, тож планувати уроки заздалегідь складно. до того ж, у такий час проводити уроки доволі складно, адже повітряні тривоги не зупиняються.

''А можна дізнатися графік польоту ''Шахедів'', щоб спланувати навчання на тиждень?'' Освітян та батьків обурила заява Бутенка

Яким має бути розклад. Джерело: Скриншот

"А можна графік прильотів на тиждень уперед? Для формування плану уроків".

"А як знати дати і години обстрілів? Хай нададуть інформацію, тоді можна щось планувати".

''А можна дізнатися графік польоту ''Шахедів'', щоб спланувати навчання на тиждень?'' Освітян та батьків обурила заява Бутенка

Скільки уроків на тиждень має бути у школярів. Джерело: Скриншот

"Як розуміти? Ми що маємо знати графік польоту шахедів та ракет?"

''А можна дізнатися графік польоту ''Шахедів'', щоб спланувати навчання на тиждень?'' Освітян та батьків обурила заява Бутенка

Українців обурила заява міністра освіти. Джерело: Скриншот

"Не можна уроки провести – тривога за тривогою,а вони... На якій планеті живуть, не з нами. Що ще кому треба від того вчителя, про життя якого ніхто не дбає? Усім вчителі повинні".

''А можна дізнатися графік польоту ''Шахедів'', щоб спланувати навчання на тиждень?'' Освітян та батьків обурила заява Бутенка

Міністр освіти дав поради школам. Джерело: Скриншот

''А можна дізнатися графік польоту ''Шахедів'', щоб спланувати навчання на тиждень?'' Освітян та батьків обурила заява Бутенка

Скільки уроків повинно бути у школярів. Джерело: Скриншот

''А можна дізнатися графік польоту ''Шахедів'', щоб спланувати навчання на тиждень?'' Освітян та батьків обурила заява Бутенка

Українців обурила заява МОН. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що формат роботи кожної школи у Києві під час відсутності електроенергії залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей і спроможності забезпечити належні умови для дітей та вчителів.

Схожі теми
Освіта в УкраїніПовітряна тривогашколаУкраїнаАндрій БутенкоАндрій Бутенко
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись