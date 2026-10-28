А можуть і звільнити з роботи: мовна омбудсменка назвала суми штрафів для вчителів за спілкування російською

В Україні передбачена адміністративна відповідальність для вчителів за використання російської мови під час уроків. Йдеться про попередження або штрафні санкції.

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Про це в інтервʼю hromadske сказала уповноважена із захисту державної мови, професорка, докторка філології Олена Івановська. Вона посилалася на мовний закон, ухвалений у 2019 році, відповідно до якого мовою спілкування в публічній сфері є державна мова.

"Тому якщо сприймати дух закону, школи, гуртки, секції теж є публічною сферою і будь-які освітні послуги мають надаватись українською мовою, як то передбачає стаття 30 закону", – зазначила Івановська.

Як карають учителів за російську на уроках

Якщо це перше порушення, то розмір штрафу буде від 3400 до 5100 гривень. Якщо ж порушення продовжуються, штрафи збільшуються.

"Для цього, власне, і працюють ті санкції, які передбачені законодавством. Тобто притягнення до адміністративної відповідальності. Але лише тоді, коли є скарга до нашого Офісу – наприклад, від батьків учня. За результатами розгляду скарги, якщо встановлено факт порушення вчителем мовного законодавства, і це перше його порушення, йдеться про попередження або штрафні санкції", – пояснила Івановська.

За словами мовної омбудсменки, зазвичай учителі, коли їх викликають до Офісу уповноваженого із захисту державної мови, переконують, що порушення мовного закону сталося випадково, й обіцяють виправитися.

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"І, як показує досвід, таки виправляються. Інколи знаходяться такі вчителі, педагоги, тренери – тому що багато нарікань саме на осіб, які надають освітні послуги поза школою, у мистецьких школах, спортивних секціях тощо, – які принципово не сплачують штраф. А коли він стягується за несплату вже в подвійному розмірі, вони тоді скаржаться на уповноважену, називають – можу зацитувати – "злобной старухой". Тобто тут уже йдуть навіть образи", – додала вона.

Чи можуть звільнити вчителя за порушення

Як каже Івановська, не завжди сплата штрафу означає, що педагог і надалі працюватиме у школі чи іншому освітньому закладі.

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"Дуже часто керівники освітніх закладів переривають контракт із таким педагогом, щоб їхній навчальний заклад не мав іміджевих втрат", – зазначила омбудсменка.

Водночас її Офіс не веде статистику щодо таких звільнень, а керівники освітніх закладів перед ними не звітують.

Як повідомляв OBOZ.UA, у соціальній мережі Threads виникла дискусія через викладачку сольфеджіо в Києві, які спілкується тільки російською мовою. Директорка закладу попереджає батьків, що педагога тримають, адже вона "суперспеціалістка".