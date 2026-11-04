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"А потім ми дивуватимемось, чому діти їдуть за кордон": пропозиції Юлії Гришиної щодо математики на НМТ 2027 розсварили українців

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
393
"А потім ми дивуватимемось, чому діти їдуть за кордон": пропозиції Юлії Гришиної щодо математики на НМТ 2027 розсварили українців
Ілюстративне зображення. В Україні запропонували змінити формат НМТ

Народна депутатка та членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина запропонувала розглянути компромісний варіант складання національного мультипредметного тесту (НМТ) й повернутися до структури іспиту 2022 року. Зокрема, посадовиця вважає, що в умовах війни тестування необхідно скоротити до трьох предметів – української мови, математики та історії України.

Про це Гришина заявила під час засідання Комітету Верховної ради. Вона також підкреслила, що попередньо її пропозицію направили на доопрацювання. Водночас структуру НМТ із чотирма предметами напередодні підтримав із перевагою лише в один голос – одностайності в цьому рішенні немає.

"Очевидно, що чотири предмети краще, ніж три, але не на п’ятий рік повномасштабного вторгнення. Діти живуть під обстрілами, без світла та в постійному стресі, навчаються в укриттях, де не вистачає повітря. Якість знань катастрофічно падає, маємо величезні освітні втрати. Складати чотири предмети за один день після безсонної ночі через обстріли – надмірне навантаження для дитини. Переконана: ми можемо зменшити його, зберігши прозорий конкурсний відбір", – зазначила Гришина.

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Як відомо, Комітет розглядав два законопроєкти. Перший – глави освітнього комітету Сергія Бабака, який вважає за неоьхідне залишити іспит таким, як минулого року: три обов'язкові предмети (українська мова, історія України та математика) і один на вибір.

Другий законопроєкт – Гришиної, яка прагне змінити структуру тесту. Зокрема, вона пропонувала залишити лише два обов'язкові предмети НМТ (історія та українська мова), а третій – дозволити обирати. Таким чином математика може випасти зі списку. Комітет підтримав законопроєкт Бабака, а Гришиної відправили на доопрацювання. Якщо ж розгляд закону розтягнеться на два читання, його ухвалять наступного року, тоді як абітурієнти вже розпочали підготовку до вступу.

''А потім ми дивуватимемось, чому діти їдуть за кордон'': пропозиції Юлії Гришиної щодо математики на НМТ 2027 розсварили українців

Чи зміниться формат НМТ. Джерело: МОН

У звʼязку з тим, що більшість освітян не підтримали викреслення математики з обовʼязкових предметів, Гришина й запропонувала скоротити іспит до складання трьох предметів.

У коментарях під дописом розгорілася дискусія щодо рішення. Так, наприклад, хтось вважає, що діти повинні мати на вибір хоча б один предмет. Зокрема через те, що багато хто готується до вступу на спеціальності, де математика не потрібна.

''А потім ми дивуватимемось, чому діти їдуть за кордон'': пропозиції Юлії Гришиної щодо математики на НМТ 2027 розсварили українців

Чи потрібно змінювати формат НМТ. Джерело: Скриншот

"НМТ 2022 – це було екстрене рішення і повертатись до нього не можна. Тобто майбутній лікар не складатиме біологію чи хімію? Як щодо літературознавця? Як щодо геолога? Уся країна складатиме однаковий набір предметів, то яких спеціалістів ми очікуємо? НМТ – це вступний іспит. Абітурієнти повинні мати вибір", – висловила свою думку педагогиня Андріана Паук.

Крім того, багато хто зазначав, що високими вимогами посадовці змушують дітей вступати за кордон.

''А потім ми дивуватимемось, чому діти їдуть за кордон'': пропозиції Юлії Гришиної щодо математики на НМТ 2027 розсварили українців

Як зміниться формат НМТ. Джерело: Скриншот

"Чому в Європі немає ніяких НМТ, а у нас під час війни є? Діти тікають за кордон, ніякого заохочення від держави немає, щоб наші діти залишились в Україні!"

"Ви дограєтесь, що всі розумні діти поїдуть вступати за кордон і там залишаться!"

''А потім ми дивуватимемось, чому діти їдуть за кордон'': пропозиції Юлії Гришиної щодо математики на НМТ 2027 розсварили українців

У ВР пропонують змінити формат НМТ. Джерело: Скриншот

"Три предмети замість чотирьох – це не відмова від якісної освіти, а розумний компроміс в умовах війни. Чому депутати так неохоче дослухаються до реальних проблем українських школярів?"

"Ви спочатку дітей підготуйте до здачі на нормальному рівні в цих умовах, передивіться програму і те що в тестових завданнях! Такий абсурд з математикою зробили".

''А потім ми дивуватимемось, чому діти їдуть за кордон'': пропозиції Юлії Гришиної щодо математики на НМТ 2027 розсварили українців

Скільки предметів буде на НМТ 2027. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, де навчаються вступники, які здобули рекордні 800 балів на НМТ 2026.

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