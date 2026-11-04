''А потім ми дивуватимемось, чому діти їдуть за кордон'': пропозиції Юлії Гришиної щодо математики на НМТ 2027 розсварили українців

Народна депутатка та членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина запропонувала розглянути компромісний варіант складання національного мультипредметного тесту (НМТ) й повернутися до структури іспиту 2022 року. Зокрема, посадовиця вважає, що в умовах війни тестування необхідно скоротити до трьох предметів – української мови, математики та історії України.

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Про це Гришина заявила під час засідання Комітету Верховної ради. Вона також підкреслила, що попередньо її пропозицію направили на доопрацювання. Водночас структуру НМТ із чотирма предметами напередодні підтримав із перевагою лише в один голос – одностайності в цьому рішенні немає.

"Очевидно, що чотири предмети краще, ніж три, але не на п’ятий рік повномасштабного вторгнення. Діти живуть під обстрілами, без світла та в постійному стресі, навчаються в укриттях, де не вистачає повітря. Якість знань катастрофічно падає, маємо величезні освітні втрати. Складати чотири предмети за один день після безсонної ночі через обстріли – надмірне навантаження для дитини. Переконана: ми можемо зменшити його, зберігши прозорий конкурсний відбір", – зазначила Гришина.

Як відомо, Комітет розглядав два законопроєкти. Перший – глави освітнього комітету Сергія Бабака, який вважає за неоьхідне залишити іспит таким, як минулого року: три обов'язкові предмети (українська мова, історія України та математика) і один на вибір.

Другий законопроєкт – Гришиної, яка прагне змінити структуру тесту. Зокрема, вона пропонувала залишити лише два обов'язкові предмети НМТ (історія та українська мова), а третій – дозволити обирати. Таким чином математика може випасти зі списку. Комітет підтримав законопроєкт Бабака, а Гришиної відправили на доопрацювання. Якщо ж розгляд закону розтягнеться на два читання, його ухвалять наступного року, тоді як абітурієнти вже розпочали підготовку до вступу.

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У звʼязку з тим, що більшість освітян не підтримали викреслення математики з обовʼязкових предметів, Гришина й запропонувала скоротити іспит до складання трьох предметів.

У коментарях під дописом розгорілася дискусія щодо рішення. Так, наприклад, хтось вважає, що діти повинні мати на вибір хоча б один предмет. Зокрема через те, що багато хто готується до вступу на спеціальності, де математика не потрібна.

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"НМТ 2022 – це було екстрене рішення і повертатись до нього не можна. Тобто майбутній лікар не складатиме біологію чи хімію? Як щодо літературознавця? Як щодо геолога? Уся країна складатиме однаковий набір предметів, то яких спеціалістів ми очікуємо? НМТ – це вступний іспит. Абітурієнти повинні мати вибір", – висловила свою думку педагогиня Андріана Паук.

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Крім того, багато хто зазначав, що високими вимогами посадовці змушують дітей вступати за кордон.

"Чому в Європі немає ніяких НМТ, а у нас під час війни є? Діти тікають за кордон, ніякого заохочення від держави немає, щоб наші діти залишились в Україні!"

"Ви дограєтесь, що всі розумні діти поїдуть вступати за кордон і там залишаться!"

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"Три предмети замість чотирьох – це не відмова від якісної освіти, а розумний компроміс в умовах війни. Чому депутати так неохоче дослухаються до реальних проблем українських школярів?"

"Ви спочатку дітей підготуйте до здачі на нормальному рівні в цих умовах, передивіться програму і те що в тестових завданнях! Такий абсурд з математикою зробили".

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