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"Аборт – це злочин і вбивство": студентка Львівського медуніверситету отримала 2 бали за суперечку з викладачкою

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read2 хв
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"Аборт – це злочин і вбивство": студентка Львівського медуніверситету отримала 2 бали за суперечку з викладачкою
Ілюстратвне зображення. Студентка медичного вишу отримала двійку
Джерело: Freepik

Студентка Львівського медичного університету Леся Франко розповіла, що отримала 2 бали за те, що посперечалася з викладачкою вишу. Зокрема, педагогиня висловила думку, що аборт – це злочин, лікар і жінка – убивці, а санітари та медсестра – співучасники.

За словами студентки, ситуація трапилася на лекції з біоетики, де розглядалися типи злочинів. Сама ж Франко не підтримує таку думку. Як вона зазначає на своїй сторінці у Threads, якщо аборти робляться на ранньому терміні, то з організму жінки видаляється "згусток клітин, який не має ні мозку ні нервів".

 

''Аборт – це злочин і вбивство'': студентка Львівського медуніверситету отримала 2 бали за суперечку з викладачкою

Студентка ЛМУ отримала двійку

Джерело: Скриншот

Раніше дівчина вже розповідала, що пожалкувала про рішення навчатися в українському виші, адже мала змогу здобувати освіту за кордоном, проте вважала, що навчання в Україні буде кращим. Вона зауважила, що не одна має таку думку.

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''Аборт – це злочин і вбивство'': студентка Львівського медуніверситету отримала 2 бали за суперечку з викладачкою

Студентка ЛМУ отримала двійку, бо не погодилася з викладачкою

Джерело: Скриншот

''Аборт – це злочин і вбивство'': студентка Львівського медуніверситету отримала 2 бали за суперечку з викладачкою

Викладачка поставила двійку студентці ЛМУ

Джерело: Скриншот

''Аборт – це злочин і вбивство'': студентка Львівського медуніверситету отримала 2 бали за суперечку з викладачкою

Чому викладачка ЛМУ поставила двійку студентці

Джерело: Скриншот

За словами Франко, у виші вивчають анатомію на поламаних гіпсових кістках 50-річної давності. Водночас не всім студентам вистачає книг, а також погано розвинена інфраструктура.

Вона навчається на бюджеті, спеціальність – фізична терапія, тоді як мала змогу отримати освіту у США або Німеччині, де проживають її родичі. Студентка також зауважила, що знає досконало англійську та німецьку мови, проте мріє працювати лікарем у своєму містечку.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в Україні можуть скоротити кількість медичних вишів.

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