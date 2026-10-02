''Аборт – це злочин і вбивство'': студентка Львівського медуніверситету отримала 2 бали за суперечку з викладачкою

Студентка Львівського медичного університету Леся Франко розповіла, що отримала 2 бали за те, що посперечалася з викладачкою вишу. Зокрема, педагогиня висловила думку, що аборт – це злочин, лікар і жінка – убивці, а санітари та медсестра – співучасники.

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За словами студентки, ситуація трапилася на лекції з біоетики, де розглядалися типи злочинів. Сама ж Франко не підтримує таку думку. Як вона зазначає на своїй сторінці у Threads, якщо аборти робляться на ранньому терміні, то з організму жінки видаляється "згусток клітин, який не має ні мозку ні нервів".

Раніше дівчина вже розповідала, що пожалкувала про рішення навчатися в українському виші, адже мала змогу здобувати освіту за кордоном, проте вважала, що навчання в Україні буде кращим. Вона зауважила, що не одна має таку думку.

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За словами Франко, у виші вивчають анатомію на поламаних гіпсових кістках 50-річної давності. Водночас не всім студентам вистачає книг, а також погано розвинена інфраструктура.

Вона навчається на бюджеті, спеціальність – фізична терапія, тоді як мала змогу отримати освіту у США або Німеччині, де проживають її родичі. Студентка також зауважила, що знає досконало англійську та німецьку мови, проте мріє працювати лікарем у своєму містечку.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в Україні можуть скоротити кількість медичних вишів.

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