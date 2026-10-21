Арчі ненавидить математику, а Лілібет обожнює гімнастику: як проходить навчання дітей принца Гаррі та Меган Маркл в елітній школі Британії

Обоє дітей принца Гаррі та Меган Маркл після переїзду до Великої Британії пішли до школи і батьки поділились їхніми першими враженням про навчання. Так з’ясувалося, що семирічний принц Арчі не любить математику, а його п’ятирічна сестра, принцеса Лілібет, захоплюється гімнастикою.

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Перші подробиці про шкільне життя своїх спадкоємців Гаррі та Меган розповіли під час спілкування з журналістами. Проте так і не назвали, до якої школи їх віддали. За чутками, її довелося одразу замінити.

Арчі сподівався навчатися без математики

Під час візиту до Ноттінгема принц Гаррі поспілкувався зі школярами. Розмова зайшла про навчання, і герцог Сассекський розповів кумедну історію про свого сина. Про це повідомляє видання Mirror.

За словами Гаррі, після переїзду до Британії Арчі запитав, чи можна записати його до школи, де не викладають математику. Однак перший же урок у новому навчальному закладі приніс дитині розчарування. "А потім він пішов до нової школи, і на першому уроці першого дня, вгадайте, що було? Математика!" – розповів принц.

Водночас Гаррі запевняє, що обоє дітей загалом задоволені навчанням. В інтерв’ю канадському телеканалу CTV 25 вересня він сказав: "Діти щасливі в школі".

Лілібет захопилася гімнастикою

А герцогиня Меган під час відвідин благодійного майстер-класу з виготовлення браслетів, поспілкувалася з його учасницями про те, що допомагає їм почуватись упевненіше, бути собою. Коли одна з дівчат згадала гімнастику, герцогиня відповіла, що її донька теж нею займається. "О, так! Наша донька теж зараз цим займається. Вона це обожнює", – сказала Меган.

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Як діти звикають до життя у Британії

Повернення до Великої Британії стало для родини Гаррі та Меган новим етапом. Арчі народився тут у 2019 році, але вже наступного року разом із батьками переїхав до Каліфорнії. А Лілібет з’явилась на світ в США у 2021 році. Тепер обоє дітей уперше навчаються у британській школі.

За інформацією People, родина планує жити у Великій Британії тривалий час, зберігаючи водночас будинок у каліфорнійському Монтесіто. Подружжя не розголошує, де саме оселилося та до якої школи ходять діти. Зараз батьки приділяють багато уваги та зусиль облаштуванню побуту дітей на новому місці.

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До переїзду родина встигла влітку відвідати Британію та возз’єднатися з королем Чарльзом III. Це була перша зустріч монарха з онуками за чотири роки.

Чому дітям довелося змінити школу

Водночас, за чутками, Арчі та Лілібет уже встигли змінити навчальний заклад. Як повідомляє Page Six, їх перевели до нової школи лише через два дні після початку семестру. Причиною стали затори, які ускладнювали роботу охорони родини.

Представник Гаррі та Меган пояснив, що рішення ухвалили після консультацій із командою безпеки, яка оцінила практичні можливості організації щоденних поїздок. За його словами, батьки залишилися вдячними вчителям і працівникам школи за турботу про дітей, а зміну закладу не слід сприймати як критику його роботи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які умови були у школі, котру Гаррі та Меган обрали для своїх дітей, і скільки там коштує рік навчання.