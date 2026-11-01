Авраменко читав 13 років поспіль, а Сумську й Андруховича критикували за швидкість: найгучніші скандали навколо Радіодиктантів із 2000 року

Радіодиктант національної єдності був започаткуваний командою Українського Радіо у 2000 році за ініціативи Михайла Слабошпицького – українського письменника, літературознавця, видавця і радіоведучого. Саме він відбирав і редагував перші тексти всеукраїнського флешмобу.

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Прикладом заснування Радіодиктанту стало польське радіо, як засвідчив тодішній керівник проєкту Дмитро Хоркін, інформує медіа НУШ. Перший український радіодиктант відбувся 24 травня 2000 року, до Дня Кирила і Мефодія, а згодом його приурочили до Дня української писемності та мови.

Диктант має складатися зі 100-120 слів, а його текст замовляється спеціально. У ньому немає авторських знаків або суперечливих орфограм, але при тому їхня загальна кількість висока, тому написати радіодиктант без помилок непросто.

Перший радіодиктант читала Світлана Горлова – дикторка Українського Радіо, багаторічна ведуча радіожурналу "Слово". Тоді як відомий український філолог і педагог Олександр Авраменко 13 разів поспіль писав і читав власні тексти – з 2007 до 2019 року включно.

Про перші Радіодиктанти інформації небагато, адже вони мали невисоку популярність серед учасників. Крім того, до 2019 року написаний від руки текст можна було лише надсилати поштою до Будинку Українського радіо або на електронну, а от самостійно його перевірити можна було лише з 11 листопада.

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Найгучніші скандали навколо Радіодиктанту

У 2019 році в тексті Олександра Авраменка "Від бересту – до "цифри" одним зі спірних місць стали лапки, де слово "цифра" позначало цифрові технології. Філолог тоді пояснював, що лапки потрібні через переносне значення слова, водночас організатори навіть окремо відзначили учасників, чия єдина помилка полягала в їхній відсутності.

У 2020 році після зміни формату всеукраїнського флешмобу текст "Виклики книжкової ери" написав Іван Малкович, читала його Римма Зюбіна, а науковою консультанткою була Лариса Масенко. Проте й тоді сталася публічна полеміка Авраменка з новою командою Радіодиктанту. Педагог публічно висловив зауваження до милозвучності й пунктуації, зокрема до вживання "вже" замість "уже". Також він дорікнув, що текст містить згадки про Гаррі Поттера та Ілона Маска, але не про Україну. На його думку, текст не відповідав патріотичному характеру флешмобу.

Головні історії дня

Масенко заперечила зауваження щодо "вже", назвавши такий підхід "надмірним нормалізаторством". Окремо учасники сперечалися про слово "енелятко" – похідне від НЛО. Консультантка пояснювала його походження та повідомила, що відсутність лапок навколо цього слова не вважатимуть помилкою.

У 2026 році Суспільне повідомило про те, що слово "зеесушний" не вважатиметься за помилку, якщо учасники Радіодиктанту напишуть його "ЗСУшний": прийматимуться обидва варіанти.

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У 2021 році текст "Слідом за пам’яттю" написав і прочитав Юрій Андрухович. Учасники скаржилися, що не встигають записувати, а інтонації не завжди допомагають визначити пунктуацію. Виникла дискусія, чи достатньо бути відомим письменником, щоб добре диктувати текст. Реакція перетворилася на хвилю мемів про швидкість Андруховича.

У 2024 році напруга склалася навколо "Магії голосу" Оксани Забужко, яку читав Павло Вишебаба. Тоді нарікали на складну пунктуацію та характерний авторський синтаксис авторки тексту. Ще до події жартували, чи не складатиметься весь диктант з одного довгого речення.

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По завершенню флешмобу, окремим предметом обговорень стало слово "брехунець" – побутова назва радіоточки – та його написання в лапках.

У 2025 році українці розкритикували Наталію Сумську, яка дуже швидко читала текст, що писати його не встигали не тільки діти, а і дорослі.

Цьогоріч ще до початку Радіодиктанту українців розділила новина про те, що організатори надали можливість прочитати текст співачці та волонтерці Даші Астаф’євій. Проте згодом користувачі мережі зійшлися на думці, що Астафʼєву варто запрошувати читати текст щороку.

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Крім того скандал викликала і фраза дикторки цьогорічного диктанту, яка по закінченню Радіодиктанту звернулася до свїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку вона виконує разом із гуртом "Курган & Agregat". Вона сказала: "Встав і вийшов!".

Рік Назва Автор і читець Тема 2016 Україна на зламі тисячоліть Олександр Авраменко Читав: Олександр Авраменко Українська державність і захист землі від часів Київської Русі до сучасності. 2017 Наші пісні Олександр Авраменко Читав: Олександр Авраменко Пісенна культура України та її присутність у світі. 2018 Крила України Олександр Авраменко Читав: Олександр Авраменко Літак "Мрія", творчість і спільні здобутки людей різного походження. 2019 Від бересту – до "цифри" Олександр Авраменко Читав: Олександр Авраменко Збереження інформації від давніх матеріалів до цифрових носіїв; живе спілкування. 2020 Виклики книжкової ери Іван Малкович Читала: Римма Зюбіна Паперові книжки й електронні носії, читання та майбутнє книжки. 2021 Слідом за пам’яттю Юрій Андрухович Читав: Юрій Андрухович Спогади про парк дитинства, його простір і пори року. 2022 Твій дім Ірина Цілик Читала: Ада Роговцева Дім як місце пам’яті та захисту; війна, переселення і зв’язок із домівкою. 2023 Дороги України Катерина Калитко Читав: Олексій Гнатковський Дороги як шляхи розлуки, евакуації, зустрічей і повернення. 2024 Магія голосу Оксана Забужко Читав: Павло Вишебаба Голос радіо, дитячі спогади та відчуття спільноти. 2025 Треба жити! Євгенія Кузнєцова Читала: Наталія Сумська Повсякденні радощі, допомога війську, любов і цінність життя під час війни.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що рекордсменка всіх Радіодиктантів Христина Гоянюк оцінила цьогорічний текст.