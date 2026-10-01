"Автори увірували, що математика в житті не знадобиться": простий ребус для дітей спантеличив мережу
Ребус з підручника математики за програмою Інтелект , де потрібно було знайти слово за символами, спантеличив українців. На малюнку зображена літера П, аудіо-диск, математичний символ порівняння, та чайник.
Мама школяра Катерина Пономаренко попросила про допомогу у мережі, адже виконуючи завдання у них виходило слово "письбільник". У коментарях під дописом в Threads зʼясувалося, що насправді має бути слово письменник, проте ймовірно автори підручника були неуважними.
Українці погодилися з думкою, що у завданні помилка і замість знака більше, повинен був бути знак менше, тоді вийде слово "письменник".
"Зі знаком помилка > – більше, тобто a > b читається як a більше b < – менше. Ми ж читаємо зліва направо".
Проте дехто припустив, що біля знака "більше" стоять лапки, які можуть означати, що знак потрібно сприймати навпаки.
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