''Автори увірували, що математика в житті не знадобиться'': простий ребус для дітей спантеличив мережу

Ребус з підручника математики за програмою Інтелект , де потрібно було знайти слово за символами, спантеличив українців. На малюнку зображена літера П, аудіо-диск, математичний символ порівняння, та чайник.

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Мама школяра Катерина Пономаренко попросила про допомогу у мережі, адже виконуючи завдання у них виходило слово "письбільник". У коментарях під дописом в Threads зʼясувалося, що насправді має бути слово письменник, проте ймовірно автори підручника були неуважними.

Українці погодилися з думкою, що у завданні помилка і замість знака більше, повинен був бути знак менше, тоді вийде слово "письменник".

"Зі знаком помилка > – більше, тобто a > b читається як a більше b < – менше. Ми ж читаємо зліва направо".

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"Посміялась вголос. Ні, математика не знадобиться в житті. Збережу своїм дітлахам як приклад, чому таки може знадобитися".

Проте дехто припустив, що біля знака "більше" стоять лапки, які можуть означати, що знак потрібно сприймати навпаки.

"А там і лапки догори ногами мабуть не просто так". "Ребус склав філолог, який не вчив математику?" "Там же написано: розгадати за бажанням. Кажіть, якщо у вас просто немає бажання розгадувати – проблеми немає, проблеми вирішена".

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