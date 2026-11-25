Для багатьох людей зв'язок між бабусею чи дідусем та онуками має особливе значення. Ми все життя з теплотою згадуємо час проведений зі старшими родичами, навіть якщо вони жили далеко і бачитися з ними доводилось нечасто.

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Зв'язок помітно відрізняється від стосунків дітей із батьками чи іншими близькими родичами. Видання Parade поговорило із сімейними психологами про те, які спогади про бабусь і дідусів онуки зберігають найдовше. З’ясувалось, що ідеться зовсім не про спільні розваги чи подарунки, якими їх балували, а про дещо значно зворушливіше.

"Щоб стати для онуків людиною, яку вони пам'ятатимуть усе життя, не потрібно влаштовувати розкішні подорожі, дорогі свята чи неймовірні заходи", – пояснює докторка Шеннон Франклін, ліцензована психологиня та співзасновниця центру Element Q Healing. За її словами, бабусям і дідусям достатньо постійно виявляти теплоту, приділяти дітям нерозділену увагу, створювати невимушену й веселу атмосферу та показувати, що їм справді цікаво проводити з ними час.

Що онуки пам'ятають найбільше: психологія родинної спадщини

Найсильніше в пам'яті дітей закарбовується те, які почуття викликали в них бабусі й дідусі. "Більшість людей, особливо дітей, передусім пам'ятають не самі події чи вчинки інших, а те, що вони відчували в той момент", – пояснює докторка Синтія Шоу, ліцензована клінічна психологиня та засновниця Authentically Living Psychological Services.

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За словами психологині, бабусі і дідусі дають онукам відчуття емоційної безпеки, час і увагу, які їм приділяли без відволікань, радість і схвалення навіть невеликих досягнень або просто розуміння, що їх помічають. "Діти відчувають і запам'ятовують, коли любов бабусі чи дідуся не залежить від їхніх успіхів і досягнень, а пов'язана лише з тим, що вони є", – каже вона.

З погляду психології, за збереження спогадів відповідає гіпокамп, а за емоції – мигдалеподібне тіло мозку. Оскільки гіпокамп у дітей розвивається пізніше, вони частіше зберігають у пам'яті саме почуття, а не конкретні обставини подій, пояснює докторка Шоу.

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Спогади про бабусь і дідусів, які залишаються з онуками на все життя

Можливо, ви замислювалися, що саме діти запам'ятовують про своїх бабусь і дідусів? Психологи, з якими поспілкувалось видання, виокремили кілька типів спогадів, що особливо міцно закарбовуються в пам'яті онуків.

Чуттєві спогади

За словами докторки Шоу, наші органи чуття тісно пов'язані з пам'яттю. Особливо це стосується нюху: інформація про запахи надходить безпосередньо до мигдалеподібного тіла мозку, оминаючи таламус. "Як ми вже згадували, мигдалеподібне тіло допомагає надавати пережитому емоційного забарвлення. Саме тому запах бабусиного печива, лазаньї за її фірмовим рецептом або навіть специфічний аромат її оселі може миттєво повернути нас до особливих моментів. Ми знову відчуваємо ті самі емоції, які переживали в бабусиному домі, коли їли смачне печиво після спільних танців у вітальні", – пояснює вона.

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Спільні жарти та особливі моменти

Приготування страви за сімейним рецептом, гра в улюблену настільну гру або жарт, зрозумілий лише двом, – усе це може залишитися в дитячій пам'яті. Докторка Шоу пояснює, що діти запам'ятовують такі моменти передусім завдяки емоціям, які відчували під час них. "Особливе значення цих митей залишається з нами протягом усього життя", – зазначає фахівчиня.

Родинне коріння та життєві уроки

Багатьом дітям, особливо онукам, цікаво дізнаватися про історію своєї родини, походження та предків. "Діти також добре запам'ятовують нові знання, життєві уроки, важливі висновки та історичні факти, адже зазвичай отримують цю інформацію під час спокійного спілкування, коли ніщо не відволікає уваги й немає прихованої мети", – каже докторка Шоу. Вона наголошує, такі уроки сприймаються не як повчання чи зауваження, а спільна історія допомагає дитині відчути себе частиною чогось важливого.

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Крім того, діти частіше запам'ятовують подробиці, пов'язані з розповідями та історіями, ніж суворі правила. Тому знання, якими діляться бабусі й дідусі у формі оповідей, легше закарбовуються в пам'яті, додає фахівчиня.

Важливі життєві події

Докторка Франклін зазначає, що онуки часто надовго запам'ятовують важливі події, як-от випускні та дні народження, на які приходили бабусі й дідусі. "Такі моменти стають особливо пам'ятними, адже дитина згадуватиме, як бабуся чи дідусь своєю присутністю давали їй відчути, що саме вона – найважливіша людина в кімнаті", – розповіла вона.

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Чому матеріальні подарунки забуваються, а спільний досвід залишається

Діти люблять подарунки, особливо від бабусь і дідусів. Однак із часом вони навряд чи запам'ятають їх так само добре, як спільно пережиті моменти. "Подарунок, безумовно, може викликати захоплення, але з часом його значення іноді втрачається. Якщо ж подарунком стає спільна пригода або цікава поїздка, дитина з набагато більшою ймовірністю збереже цей спогад і надаватиме йому особливого значення впродовж років", – каже докторка Шоу.

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Це не означає, що матеріальні речі зовсім не залишають спогадів. Проте їхня цінність може бути пов'язана не стільки із самим предметом, скільки з обставинами, за яких він з'явився. Наприклад, дитина може пам'ятати не подарований одяг, а те, як бабуся його носила або як вони разом користувалися певною річчю, коли онук чи онука були маленькими, пояснює вона.

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