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Багато хто помиляється: де правильно ставити наголос у слові "спина"

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
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Багато хто помиляється: де правильно ставити наголос у слові "спина"
Після такого пояснення ви точно перестанете плутати наголос у слові "спина". Джерело: Unsplash

Оскільки в українській мові наголоси не мають чіткого позиціонування у слові, як у французькій, де вони завжди падають на останній склад, чимало мовців роблять тут помилки. Скажімо, найчастіше можна почути "у мене болить спинА", хоча це і неправильно.

Як перестати помилятись у наголошуванні слів, вирішила пояснити репетиторка, яка веде TikTok під ніком "пані Тетяна". Її пояснення не можна назвати вичерпним, адже винятків не бракує, однак знання цього принципу допоможе уникнути дуже багатьох помилок.

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В іменниках наголос падає на корінь:

  • спИна;
  • слИна;
  • кАмбала.

У прикметниках наголос падає на закінчення:

  • новИй;
  • старИй.

Або на суфікс:

  • золотИстий;
  • бадилИстий;
  • одноразОвий.

А якщо у слові закладена дія, перевірити його наголос можна однокореневим дієсловом:

  • напІй – бо пИти;
  • боЯзнь – бо боЯтися.

Отже, за цим принципом, у слові "спИна" наголос має падати на перший склад, так само як і в "спИнка". А от "спиннИй" уже наголошуємо на останньому складі.

Раніше OBOZ.UA розповідав про 10 найскладніших наголосів української мови, які часто трапляються на НМТ.

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