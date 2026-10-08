Батьки не миють вікна, iPad замість щоденника, а дітей виганяють на вулицю: факти про школи в Німеччині, які можуть вас здивувати

Вчителі мають статус державних службовців, зборів "на штори" не існує, а шкільних медсестер заміняють самі учні. Про те, як німецька шкільна система відрізняється від української, розповіла українка Анна Паламарчук, яка викладає в одному із місцевих навчальних закладів.

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Своїми спостереженнями жінка поділилася в Instagram. Вчителювати вона почала після початку повномасштабної війни на батьківщині, коли опинилася з сином у Німеччині. Жінка скористалась тим, що в Україні вона отримала диплом викладача німецької мови, і влаштувалась викладати її для учнів-іноземців. За цей час у Паламарчук накопичилось чимало цікавих вражень.

Графік, розклад та шкільні перерви

Навчальний день у Німеччині починається досить рано – о 7:45. Якщо ж першим уроком є плавання, шкільний автобус вирушає ще раніше, о 7:30. Самі ж заняття проходять у формі пар, які тривають по 1,5 години. Загальний термін шкільного навчання також зазнає змін: із цього року діти вчаться не 12, а 13 класів.

Особливою є й атмосфера під час перерв. Під час відпочинку кабінети обов'язково зачиняють на ключ, а всіх учнів виганяють на шкільне подвір'я. У цей час учителі чергують як у коридорах, так і на вулиці. По завершенню навчального дня кабінети знову замикають, і всі школярі залишають приміщення.

Цифровізація та правила в класі

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Німецькі школи практично відмовилися від паперової бюрократії. В учнів немає звичних щоденників, а класний журнал ведеться в електронному додатку. Натомість кожен школяр отримує персональний iPad, де містяться онлайн-розклад, навчальні додатки та шкільна пошта. Усі вчителі та учні мають власні робочі e-mail, а офіційна переписка відбувається виключно через спеціальний додаток IServ.

Попри високу технологічність освітнього процесу, використання особистих гаджетів суворо обмежене: у школах уже два роки діє повна заборона на мобільні телефони. Якщо вчитель побачить у дитини смартфон, його відбирають і відносять до секретаріату, а повернути пристрій можуть лише батьки. Крім того, з цього року під забороною опинилися й напої з вмістом кофеїну.

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Жодних зборів коштів та допомоги батьків

Принципово іншим у Німеччині є підхід до забезпечення побуту школи. Батьки не складаються коштами на потреби класу чи на штори – часто у кабінетах штор немає взагалі. Батьківський комітет також не залучають до господарських робіт: вони не миють вікна та не фарбують стіни. Раз на рік до закладу приїжджає спеціалізована служба, яка повністю миє всі вікна в будівлі.

Залученість учнів до позакласної роботи

У школі немає медсестри та кухарів. Натомість ці обов’язки виконують старшокласники. Так у шкільній їдальні не готують традиційних гарячих обідів. Утім, на перервах самі учні готують і продають усім охочим млинці, вафлі або хот-доги. Додатково в школі працює звичайний кіоск із перекусами.

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У шкільному медпункті також чергують самі діти. Цим займаються дев’ятикласники, які пройшли спеціалізовані курси з надання першої медичної допомоги. Також для школярів діє суворе правило: жодних ліків дітям не видають. Якщо школяреві стає зле, про це повідомляють батькам, а в критичних ситуаціях викликають бригаду швидкої допомоги.

Цікаво, що вчителі не проходять обов'язкових щорічних медоглядів, а учням не роблять флюорографію – про таку процедуру в країні навіть не чули. Проте вимога щодо вакцинації є категоричною: без щеплення від кору дитину просто не допустять до навчання у школі чи відвідування дитячого садка.

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Дрес-код та подарунки вчителям

У німецьких закладах освіти панує повна свобода в одязі. Учні та вчителі ходять у тому, у чому їм зручно, і ніхто не звертає на це уваги. Здивування швидше викличе святковий чи діловий стиль, якого можуть вимагати в Україні. Традиція дарувати квіти вчителям на 1 вересня чи на останній дзвоник тут також відсутня.

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Права, статус та соціальні гарантії вчителів

Статус педагога в Німеччині значно відрізняється від українських реалій. Більшість учителів мають статус державного службовця (verbeamtet), через що їх практично неможливо звільнити з посади. Якщо вчитель іде на лікарняний, він має повне право не відповідати на робочі листи й повідомлення, навіть від власних колег. До того ж педагоги можуть офіційно перебувати на лікарняному місяцями або й роками, продовжуючи отримувати заробітну плату.

Крім того, кожен учитель має право офіційно взяти Sabbatjahr – тривалу перерву від роботи терміном на один рік із повним збереженням робочого місця. Цей час можна використати для подорожей, навчання або особистого відпочинку.

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