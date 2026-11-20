Діти не мають достатньо життєвого досвіду і через це часто роблять помилки. А от те, як вони будуть справлятися з власними провалами і надалі, багато в чому залежить від батьків.

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Як батькам правильно поводитись, коли їхня дитина робить щось не так, пояснив у статті для видання Psychology Today ліцензований клінічний психолог, професор Каліфорнійської школи професійної психології Рональд Стонберг. За його словами, в таких ситуаціях важливо заохочувати дитину звертатися до батьків із проханням допомогти розібратися в ситуації, а не просто давати їй готову відповідь. Просити про допомогу – цілком відповідальний спосіб розв’язання проблем, який варто підтримувати, нагадав учений. А вміння вчасно звернутися по підтримку – цінна риса в будь-якому віці. Вона свідчить про зрілість, розвинені навички розв’язання проблем і вміння обдумувати свої дії.

Однак просити про допомогу – не те саме, що очікувати готового рішення. Тому, якщо дитина звертається до вас із проханням підказати, як вчинити, допоможіть їй оцінити можливі варіанти або запропонуйте подивитися на проблему під іншим кутом. Батькам особливо приємно чути, як дитина міркує вголос, намагаючись самостійно знайти вихід. Намагайтеся підтримувати такі розмови щоразу, коли виникає нагода, рекомендує Стонберг.

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Коли дитина ділиться з вами проблемою, не поспішайте пропонувати готове рішення. Бажання втішити її, заспокоїти й одразу все виправити цілком природне, але такий підхід дає лише тимчасовий результат. Насамперед потрібно вислухати дитину. Психотерапевти часто чують від дітей, що ті не розповідають батькам про свої труднощі, бо "вони все одно не зрозуміють" або "не слухатимуть". Тож намагайтеся не перебивати, уважно слухайте і показуйте, що ви справді зосереджені на розмові. Щоб стати хорошим слухачем, варто пам’ятати про кілька простих правил:

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Не поспішайте відповідати. Спочатку встановіть зоровий контакт і покажіть, що уважно слухаєте. Уточнювальні запитання можна поставити трохи пізніше. Будьте терплячими. Не квапте дитину й дайте їй можливість спокійно розповісти все, що сталося. Демонструйте зацікавленість. Наприклад, кивайте під час розмови. Відкладіть телефон і приберіть усе, що може відволікати. Звертайте увагу не лише на слова, а й на поведінку. Мова тіла дитини може багато розповісти про її стан. Чи швидко вона говорить, чи схрещує руки, чи опускає погляд, чи пропускає важливі подробиці? Звертайте також увагу, чи помітні в неї тривога, роздратування або навіть гнів? За потреби ставте прості уточнювальні запитання.

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Коли дитина закінчить розповідь, підтримайте її. Наприклад, можна сказати: "Дякую, що поділився зі мною. Схоже, зараз у тебе багато всього відбувається. Дай знати, якщо я можу чимось допомогти". Після цього, зважаючи на відповідь дитини, можна разом розглянути різні варіанти, які вона вже обдумала, і запропонувати кілька власних ідей. На цьому етапі ваше завдання – допомогти дитині самостійно знайти вихід, а не вказувати, що саме вона має робити. Якщо такі розмови проходять успішно, дитина поступово засвоює важливу думку: до батьків можна звернутися не лише за порадою, а й просто за підтримкою.

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