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Батьки першокласників можуть не встигнути отримати 5 000 грн: коли спливає дедлайн оформлення "Пакунка школяра"

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read3 хв
icon 39
Батьки першокласників можуть не встигнути отримати 5 000 грн: коли спливає дедлайн оформлення "Пакунка школяра"
Коли спливає дедлайн оформлення "Пакунка школяра"

Батьки першокласників мають час до 1 листопада, щоб подати заяву на отримання "Пакунка школяра". У межах програми держава виплачує 5 000 гривень на придбання необхідних для навчання речей.

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Кошти можна використати на канцелярське приладдя, книжки, одяг та взуття для дитини. За словами посадовиці, цьогоріч в умовах ескалації російських атак навчання для багатьох школярів та їхніх батьків відбувається у складних умовах, тому така фінансова допомога є актуальною.

Батьки першокласників можуть не встигнути отримати 5 000 грн: коли спливає дедлайн оформлення ''Пакунка школяра''

Ілюстративне зображення. Батьки першокласників можуть отримати допомогу від держави

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Оформити виплату можна онлайн через застосунок Дія або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, станом на 8 жовтня вже подано понад 196 тисяч заяв на отримання допомоги. Майже 186 тисяч із них погоджені.

Українські мами, які мають різні прізвища з дитиною, можуть отримати "Пакунок школяра". Для цього школа, в якій навчається дитина, повинна внести дані в електронну системі Міністерства освіти та науки. Після цього інформація передається в Пенсійний фонд України (ПФУ), який надсилає дані в застосунок Дія.

Відмінність прізвищ у мами і дитини не впливає на можливість подання заяви на отримання грошової допомоги. Адже, дані про першокласників надходять до шкіл, у які зараховують дітей.

Як подати заяву для Пакунку школяра

Подати заяву на отримання коштів можуть батьки першокласника, усиновлювачі та законні представники дитини – громадяни України. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

  1. Авторизуватися в застосунку Дія.
  2. Відкрити сервіс "Допомога від держави".
  3. Обрати "Пакунок школяра".
  4. Обрати дитину, яка йде до першого класу.
  5. Перейти до подання заяви.
  6. Відкрити Дія.Картку в одному з уповноважених банків, якщо ще не маєте її.
  7. Обрати Дія.Картку з відкритим спеціальним рахунком "Турбота для дитини" для зарахування допомоги.
  8. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Для тих, хто не має змоги подати заяву через Дію, працюють сервісні центри Пенсійного фонду.

Пакунок школяра не призначать, якщо:

  • дитину не зарахували до першого класу, вона повторно навчається або не розпочинає навчання цього року;
  • якщо не плануєте подавати заяву до 1 листопада;
  • Пенсійний фонд України або Міністерство фінансів України не підтвердили верифікацію права на виплати;
  • заяву на цю дитину вже подав інший із батьків або законний представник;
  • заявник позбавлений батьківських прав;
  • дитина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території чи території активних бойових дій без дати деокупації;
  • заявник перебуває на тимчасово окупованій території й не має статусу внутрішньо переміщеної особи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу обурив "Пакунок школяра" для дітей за кордоном.

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