Батьки першокласників можуть не встигнути отримати 5 000 грн: коли спливає дедлайн оформлення ''Пакунка школяра''

Батьки першокласників мають час до 1 листопада, щоб подати заяву на отримання "Пакунка школяра". У межах програми держава виплачує 5 000 гривень на придбання необхідних для навчання речей.

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Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Кошти можна використати на канцелярське приладдя, книжки, одяг та взуття для дитини. За словами посадовиці, цьогоріч в умовах ескалації російських атак навчання для багатьох школярів та їхніх батьків відбувається у складних умовах, тому така фінансова допомога є актуальною.

Оформити виплату можна онлайн через застосунок Дія або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, станом на 8 жовтня вже подано понад 196 тисяч заяв на отримання допомоги. Майже 186 тисяч із них погоджені.

Українські мами, які мають різні прізвища з дитиною, можуть отримати "Пакунок школяра". Для цього школа, в якій навчається дитина, повинна внести дані в електронну системі Міністерства освіти та науки. Після цього інформація передається в Пенсійний фонд України (ПФУ), який надсилає дані в застосунок Дія.

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Відмінність прізвищ у мами і дитини не впливає на можливість подання заяви на отримання грошової допомоги. Адже, дані про першокласників надходять до шкіл, у які зараховують дітей.

Як подати заяву для Пакунку школяра

Подати заяву на отримання коштів можуть батьки першокласника, усиновлювачі та законні представники дитини – громадяни України. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Авторизуватися в застосунку Дія. Відкрити сервіс "Допомога від держави". Обрати "Пакунок школяра". Обрати дитину, яка йде до першого класу. Перейти до подання заяви. Відкрити Дія.Картку в одному з уповноважених банків, якщо ще не маєте її. Обрати Дія.Картку з відкритим спеціальним рахунком "Турбота для дитини" для зарахування допомоги. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

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Для тих, хто не має змоги подати заяву через Дію, працюють сервісні центри Пенсійного фонду.

Пакунок школяра не призначать, якщо:

дитину не зарахували до першого класу, вона повторно навчається або не розпочинає навчання цього року;

якщо не плануєте подавати заяву до 1 листопада;

Пенсійний фонд України або Міністерство фінансів України не підтвердили верифікацію права на виплати;

заяву на цю дитину вже подав інший із батьків або законний представник;

заявник позбавлений батьківських прав;

дитина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території чи території активних бойових дій без дати деокупації;

заявник перебуває на тимчасово окупованій території й не має статусу внутрішньо переміщеної особи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу обурив "Пакунок школяра" для дітей за кордоном.