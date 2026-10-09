Батьки в Польщі бояться відпускати дітей до школи через гру з TikTok: що таке ''червоний кит''

У Польщі батьки бояться відпускати дітей до шкіл через небезпечний тренд з TikTok. У деяких регіонах заклади освіти припинили очне навчання, а подекуди чергує поліція.

Відео дня

Правоохоронці масово перевіряють школи через повідомлення про ризик нападів з ножем, інформує Polsat News. Після появи інформації, що один із нападників мав на голові шолом із камерою для трансляції відео, почали поширюватися припущення про небезпечний "челендж" серед учнів "червоний кит".

У групах учнів та батьків у соціальних мережах з'явилися повідомлення про "криваву п'ятницю". Згідно з отриманою інформацією, винуватці насильства в польських школах діяли узгоджено через закриті групи у Facebook.

У середу в Остроленці 19-річний учень місцевого професійно-технічного училища поранив ножем дев'ятьох людей . Ще один напад стався в четвер у селі Лещидол-Новіни поблизу Вишкова. 15-річний учень початкової школи поранив ножем двірника. Жінка загинула, а ще троє отримали поранення.

Після перших атак у соцмережах та TikTok почало ширитися відео із погрозами влаштувати масштабну різанину в закладах освіти (зокрема в місті Пшасниш) у п'ятницю, 9 жовтня. Польська поліція оперативно затримала автора відео – 17-річного жителя Пшасниського повіту.

РЕКЛАМА

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду з керівниками МВС, Міносвіти, МОЗ та спецслужб, наказавши максимально посилити патрулювання поліції біля кожної школи в країні. Паралельно у Сеймі уряд прискорив розгляд закону щодо імплементації європейського Акта про цифрові послуги, який дозволить швидше блокувати інтернет-контент, що закликає підлітків до насильства та небезпечних "челенджів".

Головні історії дня

Що відомо про "червоний кит" (пол. Czerwony Delfin / Czerwony Wieloryb).

Так у Польщі називають небезпечний суїцидальний інтернет-челендж, що поширюється серед підлітків у соцмережах (особливо в TikTok). Він є оновленою та модифікованою версією сумнозвісної гри "Синій кит", яка має російське походження. Мета – виконати п'ятдесят завдань, поставлених так званим охоронцем, які зрештою мали призвести до самогубства. Вона призвела до хвилі підліткових самогубств та самоушкоджень кілька років тому, зокрема і у Україні.

РЕКЛАМА

У жовтні 2026 року польські правоохоронці та експерти з кібербезпеки (зокрема організація Dyżurnet.pl) зафіксували, що хвиля насильства серед учнів в Остроленці та Вишкуві частково супроводжувалася спалахом активності подібних деструктивних інтернет-спільнот.

Поліція та польський Уповноважений з прав дитини офіційно закликали батьків негайно звернути увагу на поведінку дітей, перевіряти їхні гаджети та стежити, чи не з'явилися на тілі приховані порізи або ознаки хронічного недосипання.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у Великій Британії набуває популярності пісня російських підлітків "Сигма Бой", яку все частіше можна почути на дитячих майданчиках. Відео з музичним кліпом набрало близько 270 мільйонів переглядів з моменту його завантаження на YouTube.