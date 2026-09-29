Блекаути в Україні: як працюватимуть дитсадки, школи та виші, якщо світла не буде до 72 годин. Роз'яснення МОН

Міністерство освіти і науки України розробило детальні рекомендації щодо того, як мають працювати різні заклади освіти, якщо взимку через російські атаки в містах не буде світла, опалення та водопостачання. Відомство запровадило п’ять рівнів реагування на тривалі знеструмлення.

Відео дня

Про це йдеться у роз’яснювальному листі МОН, який було надіслано обласним та Київській міській військовим адміністраціям, а також керівникам навчальних закладів всіх рівнів. Він передбачає кілька сценаріїв на випадки від коротких знеструмлень до блекаутів тривалістю до 72 годин і більше. Додатково заступник очільника міністерства Микола Трофименко порекомендував, як захистити ІТ-інфраструктуру навчальних закладів.

Загальні вимоги та підготовка

Аби заклади освіти могли працювати навіть у складних умовах, вони мають заздалегідь підготувати резервні джерела живлення: генератори з запасом пального, а також дрова чи вугілля для автономного опалення. Окрім цього, в кожній школі чи садку має бути сформований непорушний запас питної й технічної води та їжі щонайменше на 48 годин перебування дітей і працівників.

На керівництво навчальних закладів МОН покладає зобов’язання з перевірки укриттів та пунктів незламності. Колективу та учням також мають провести обов'язкові інструктажі щодо дій під час тривалих відключень.

РЕКЛАМА

Градація режимів функціонування за тривалістю відключень

Загалом МОН запропонував п’ять режимів функціонування закладів освіти, які залежатимуть від того, як довго триває знеструмлення. Ось як їх визначили.

зелений (до 2 годин) – навчання триває у звичному режимі, призупиняють лише ті процеси, які безпосередньо потребують електроенергії або примусової вентиляції;

– навчання триває у звичному режимі, призупиняють лише ті процеси, які безпосередньо потребують електроенергії або примусової вентиляції; жовтий (2-6 годин) – уроки та лекції скорочують, частіше використовують завдання для самостійного опрацювання, скасовують гуртки та масові заходи, а електрику подають лише на критично важливі системи;

– уроки та лекції скорочують, частіше використовують завдання для самостійного опрацювання, скасовують гуртки та масові заходи, а електрику подають лише на критично важливі системи; помаранчевий (6-24 години) – очні заняття дозволяють проводити тільки в тих закладах, де є автономна енергосистема; решта переходить на змішаний чи асинхронний формат, а всі контрольні роботи переносять;

– очні заняття дозволяють проводити тільки в тих закладах, де є автономна енергосистема; решта переходить на змішаний чи асинхронний формат, а всі контрольні роботи переносять; червоний (24-72 години) – у регіонах розгортають освітні хаби та організовують підвіз дітей і вчителів до найбільш захищених опорних шкіл, де уроки проводять за гнучким графіком;

– у регіонах розгортають освітні хаби та організовують підвіз дітей і вчителів до найбільш захищених опорних шкіл, де уроки проводять за гнучким графіком; критичний (понад 72 години) – вступають у дію спеціальні плани безперервності освіти, учнів та студентів можуть тимчасово перепідпорядковувати іншим закладам, а порожні будівлі консервують і зливають воду з систем опалення, щоб уникнути заморожування.

Головні історії дня

Особливості за рівнями освіти

У дитсадках головним орієнтиром залишається безпека малюків. Якщо садок не може забезпечити тепло чи гаряче харчування, директор має право скоротити день або тимчасово призупинити прийом дітей.

Школам у МОН дозволили діяти максимально гнучко. За потреби вони можуть переходити на шестиденку, вчитися у дві зміни, проводити уроки в укриттях або створювати для учнів цифрові коворкінги.

РЕКЛАМА

Для коледжів та вишів у листі передбачили зміну графіків практичних занять та особливі правила для гуртожитків. У них студентам суворо заборонено користуватися відкритим вогнем чи кустарними обігрівачами. Тим часом адміністрація повинна створити цілодобові зони для зарядки гаджетів, а в разі загрози замерзання будівлі студентів повинні будуть переселити чи евакуювати.

Захист IT-інфраструктури та цифрових даних

Окремо т. в. о. міністра освіти Микола Трофименко звернувся до освітян із закликом зробити захист серверів, навчальних платформ та університетських даних одним із головних завдань підготовки до осінньо-зимового періоду. Очільник відомства виділив ключові кроки, які ректори та IT-команди мають виконати негайно.

РЕКЛАМА

Фізичний захист обладнання – перенести сервери та мережеві системи у підземні чи безпечні приміщення із забезпеченням автономного живлення, вентиляції й пожежної безпеки (без захаращення укриттів для людей).

– перенести сервери та мережеві системи у підземні чи безпечні приміщення із забезпеченням автономного живлення, вентиляції й пожежної безпеки (без захаращення укриттів для людей). Хмарне резервування – зберігати дублікати навчальних матеріалів, оцінок і баз даних окремо, вони мають бути розміщені на сторонніх майданчиках чи в захищених хмарах, а не в тих самих будівлях.

– зберігати дублікати навчальних матеріалів, оцінок і баз даних окремо, вони мають бути розміщені на сторонніх майданчиках чи в захищених хмарах, а не в тих самих будівлях. Автономне живлення та інтернет – чітко розрахувати час роботи резервного живлення для критичних систем та забезпечити альтернативні канали зв'язку.

– чітко розрахувати час роботи резервного живлення для критичних систем та забезпечити альтернативні канали зв'язку. Безперервність навчання – дати змогу викладачам і студентам заздалегідь завантажувати лекції й завдання для офлайн-роботи, а також розробити чіткі інструкції на випадок падіння основної платформи.

– дати змогу викладачам і студентам заздалегідь завантажувати лекції й завдання для офлайн-роботи, а також розробити чіткі інструкції на випадок падіння основної платформи. Тестування та інструктаж – обов'язково провести навчальні тривоги, практично перевірити реальність відновлення даних з резервних копій та навчити студентів і персонал користуватися альтернативними каналами доступу.

РЕКЛАМА

Раніше OBOZ.UA публікував пропозицію, як організувати навчальний процес в умовах безперервних обстрілів, яку висунула письменниця Тамара Горіха Зерня.

РЕКЛАМА