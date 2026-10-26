''Будьмо чесними'': освітня омбудсменка назвала шкільні предмети, які діти можуть вчити самостійно

Освітня омбудсменка Надія Лещик запропонувала давати школярам предмети на самостійне опрацювання. Зокрема, це стосується музики, малювання або фізкультури. Натомість таким дисциплінам як математика, англійська мова, хімія, фізика тощо приділяти більше уваги.

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Таку думку Лещик висловила в інтерв’ю Еспресо, коментуючи організацію навчання під час тривалих повітряних тривог. За її словами, передбачений державним стандартом та освітніми програмами обсяг знань було складно опанувати й до запровадження воєнного стану.

"Є предмети, які дитині можна давати на самостійне опрацювання. Наприклад, музика, малювання, фізкультура тощо. Але є предмети, які необхідно, щоб дитина добре засвоїла, відповідно здійснювати їхнє повноцінне викладання. Варто було б іти шляхом розвантаження програм й залишати найголовніші теми, без яких не можна вивчати предмет далі та перейти в наступний клас. Бо засвоїти весь наявний зараз обсяг матеріалу в умовах війни не можливо. Будьмо чесними, і до воєнного стану той обсяг знань, який перед нами висуває як державний стандарт, так і освітня програма, важко було засвоїти", – сказала Лещик.

Вона також звернула увагу на скарги батьків щодо надто наукового змісту підручників і незрозумілого практичного застосування знань. На думку посадовиці, у програмах варто залишати насамперед теми, без засвоєння яких учень не зможе продовжити вивчення предмета та перейти до наступного класу. Водночас вона підкреслила, що відступати від державного стандарту не можна, проте необхідна гнучкість.

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"Стосовно скорочення кількості предметів, то є освітня програма, є державний стандарт. Чи можемо ми від нього відступати? Не можемо. Але, я вважаю, що має бути певна гнучкість", – пояснила чиновниця.

Омбудсменка також зазначила, що через постійні російські атаки в окремих регіонах фактично неможливо забезпечити встановлену тривалість уроків і дотримання розкладу. Вона звернула увагу на прикордонні та прифронтові регіони, а також Київ і Київську область.

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