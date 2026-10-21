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"Будьте батьками, якими пишаються діти!" Лауреат Нобелівської премії показав реакцію сім'ї на свою перемогу: відео стало вірусним

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
426
"Будьте батьками, якими пишаються діти!" Лауреат Нобелівської премії показав реакцію сім'ї на свою перемогу: відео стало вірусним
Лауреат Нобелівської премії показав реакцію сім'ї на свою перемогу. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Нейробіолог, професор біоінженерії, психіатрії та поведінкових наук у Стенфордському університеті в Каліфорнії Карл Дейссерот отримав спільну Нобелівську премію з фізіології та медицини 2026 року за свою новаторську роботу в оптогенетиці. Коли троє дітей науковця почули новину щодо нагородження, їхні радісні вигуки та щасливі обійми були зафіксовані на зворушливому відео, яке згодом стало вірусним.

Воно зʼявивилося на сторінках Стенфордського університету в Instagram. Доньки лауреата верещали та бігли обіймати тата, а син приголомшливо відреагував, перш ніж обійняти батька. У коментарях до допису багато хто високо оцінив любов родини один до одного та успіх Дейссерота як науковця та батька. Його діти успадкували любов до науки від батьків.

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"Будьте батьками, якими пишаються ваші діти".

"Найбільший приз, який вам вдалося побудувати: сім’я, яка вас любить! Вітаємо з Нобелівською премією!"

Дейссерот розділив нагороду зі своїми співлауреатами, німецькими дослідниками Пітом Хегеманном та Георгом Нагелем, за новаторство в серії відкриттів в оптогенетиці, біологічній техніці, яка використовує світло для маніпулювання активністю нейронів та інших специфічних типів клітин.

Їхня техніка, яка здійснила революцію в нейронауці, показавши активність мозку раніше неможливими способами, допоможе дослідникам визначити складні нейронні ланцюги, що програмують спогади, емоції, залежність та низку неврологічних та психічних розладів, каже Дейссерот.

''Будьте батьками, якими пишаються діти!'' Лауреат Нобелівської премії показав реакцію сім'ї на свою перемогу: відео стало вірусним

Карл Дейссерот отримав спільну Нобелівську премію з фізіології та медицини. Джерело: Тoday.com

Після святкування здобуття Нобелівської премії з родиною, чоловік повернувся до свого звичайного розпорядку дня, який включав приготування шкільних обідів для його дітей.

Дейссерот висловив сподівання, що публічність, яку надає Нобелівська премія, допоможе людям зрозуміти психічні захворювання в ширшому контексті біології, еволюції, генетики та індивідуального досвіду.

Замість того, щоб розглядати психіатричні стани як повністю відокремлені від звичайного людського досвіду, він вважає, що багато змінених психічних станів існують у різних спектрах і можуть мати коріння в еволюційній історії. На думку вченого, поєднання наукового розуміння з досвідом, описаним пацієнтами, може сприяти більшій емпатії до людей, яким важко пояснити, через що вони проходять.

Нагадаємо, 5 жовтня, Нобелівський комітет назвав лауреатів премії з фізіології та медицини 2026 року. Так, Нобелівську премію цього року присуджено вченим Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю за їхні відкриття щодо світлозалежних іонних каналів та оптогенетики.

Про це повідомили на офіційній сторінці комітету в соцмережі Х. У клінічній медицині дослідники використовують метод оптогенетики у спробах відновити зір у людей з порушеннями зору.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як проходять перерви у школах Канади.

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