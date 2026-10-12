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Було під забороною понад 60 років: учителям у Данії дозволили фізично карати школярів

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
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Було під забороною понад 60 років: учителям у Данії дозволили фізично карати школярів
Ілюстративне зображення. Вчитель розмовляє зі школяркою

Данським вчителям дозволять застосовувати фізичну силу в класах на тлі скарг про зростання рівня насильства у школах. Уряд Данії вніс законопроєкт, котрий розширює повноваження педагогів щодо втручання у конфлікти з учнями. У разі схвалення документа парламентом, нововведення запрацюють з серпня 2027 року.

Нині вчителям дозволено застосовувати силу лише у випадку, якщо учень становить небезпеку для себе, інших людей чи шкільного майна, інформує The Telegraph. Згідно з документом, про випадки застосування фізичної сили необхідно повідомляти батьків та муніципальну раду.

Також відповідно до проєкту закону, педагоги зможуть утримувати учнів або виводити їх до іншого приміщення проти їхньої волі, якщо ті серйозно заважають урокам, принижують інших, пошкоджують майно або становлять небезпеку.

Було під забороною понад 60 років: учителям у Данії дозволили фізично карати школярів

В Данії школярів каратимуть побиттям. Джерело: Freepik

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Майже 60 років застосування сили в школах Данії було фактично заборонено, а тілесні покарання були визнані незаконними ще в 1967 році.

Міністр освіти Данії Магнус Гейніке підкреслив, що фізичне покарання має залишатися крайнім заходом. Спершу вчитель повинен спробувати владнати ситуацію менш жорсткими методами, проте жоден педагог не повинен боятися звільнення через те, що втрутився, коли це було необхідно.

Уряд обґрунтовує законопроєкт зростанням насильства у школах. За даними освітнього відомства, понад чверть учителів вважають, що агресивної поведінки побільшало серед школярів. Приблизно в кожному п’ятому класі насильство було спрямоване проти педагогів. Більшість випадків насильства була зосереджена серед невеликої кількості учнів: у 60% класів з зафіксованими інцидентами стверджували, що до них були залучені лише одна або дві дитини.

Цей законопроєкт перегукується із законодавством Англії, яке визначає, що вчителі можуть використовувати розумну фізичну силу для запобігання порушенням порядку, але ніколи – як покарання. Водночас тілесні покарання дозволені у 15 штатах США.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у приватних школах Сомалі дітей бʼють палками, а вчителям дарують верблюдів.

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