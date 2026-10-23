Частина школярів в Україні залишиться без осінніх канікул: коли вони відпочиватимуть. Дані по регіонах

В українських школах осінні канікули мають розпочатися 26 жовтня 2026 року, проте єдиного графіка для закладів освіти немає. У деяких громадах Одещини та в Кам’янці-Подільському відпочинок школярів перенесли на грудень.

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Дати осінніх канікул визначають педагогічні ради та безпекова ситуація. В Україні навчальний рік проходитиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027-го. І семестр розпочався 1 вересня і продовжиться до 23 грудня 2026 року, ІІ семестр – з 11 січня до 28 травня 2027-го.

У більшості українських міст школярі підуть на відпочинок 26 жовтня. Зокрема, це стосується Києва, Львова, Чернівців, Тернополя, Ужгорода, Івано-Франківська, Черкас, Рівного, Луцька, Хмельницького та Полтавщини.

У Дніпрі школярі відпочиватимуть з 31 жовтня до 8 листопада включно. У Кропивницькому дати канікул різняться залежно від закладу освіти. Водночас, в Одеській області 270 шкіл у 50 громадах перенесли осінні канікули на кінець грудня. Таке рішення ухвалили за рекомендацією освітнього департаменту обласної військової адміністрації. У Кам’янці-Подільському учні відпочиватимуть у грудні, а навчання продовжиться у жовтні.

Заклади освіти мають надати інформацію батькам щодо організації навчального року.

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