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"Через день-два балістика, нервова система нікудишня, а дітям ставлять двійки": у мережі дискусія через оцінювання в школі

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
105
"Через день-два балістика, нервова система нікудишня, а дітям ставлять двійки": у мережі дискусія через оцінювання в школі
Ілюстративне зображення. У мережі дискусія через оцінювання в школі

Українці влаштували дискусію через навчання під час повітряних тривог та оцінювання школярів. Зокрема, користувачів мережі здивувало, чому дітям ставлять двійки в той час, як вони навчаються в умовах війни.

На цьому зауважила мама школяра з ніком dmytrenkosart. Вона ділиться, що дітей демотивує навчатися, коли вони отримують низькі бали. Крім того, більшість матеріалу вони опрацьовують самостійно.

''Через день-два балістика, нервова система нікудишня, а дітям ставлять двійки'': у мережі дискусія через оцінювання в школі

У мережі дискусія через оцінювання в школі. Джерело: Скриншот

"Мене це так обурює, слів нема… Сьогоднішня ніч в Києві – це якийсь жах… Балістика за балістикою, ледь зібрала дитину в школу. І новий сюрприз – одиниця. Блін, діти і так багато опрацьовують самостійно… У них не дитинство, а жах якийсь, так є ще й оцінками знищують", – зазначає жінка.

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З такою думкою погодилась значна частина користувачів мережі. Зокрема, вони зазначали, що вчителі у подібних випадках мають йти на зустріч. Водночас інші вказували, що немає за що ставити 12 балів, бо школярі лише присутні на уроках, але не беруть участь в їх проведенні.

''Через день-два балістика, нервова система нікудишня, а дітям ставлять двійки'': у мережі дискусія через оцінювання в школі

Українці влаштували дискусію через оцінювання в школі. Джерело: Скриншот

"Одиниця – це оцінка, яку можна виправити. Якщо не можна – вимагайте від вчителя доздати/перездати. Вчитель має піти вам на зустріч. Я цей момент контролюю, пишу вчителям та добиваюсь справедливості, бо такий безлад з тим навчанням та домашками. Більшу частину уроків асинхронно (на самостійне вивчення) задають. А ще самостійні у вигляді тестів на 3 хв як вам? Це біда. Повна демотивація дітей до навчання".

''Через день-два балістика, нервова система нікудишня, а дітям ставлять двійки'': у мережі дискусія через оцінювання в школі

Для чого ставити двійки школярам. Джерело: Скриншот

"В нас тільки за останній тиждень навчання вчитель з іноземної мови поставив три одиниці в електронний щоденник і не тільки на 5 клас. Цікавить теж питання, що це він так ретельно оцінює, якщо домашнє завдання ми виконуємо справно".

''Через день-два балістика, нервова система нікудишня, а дітям ставлять двійки'': у мережі дискусія через оцінювання в школі

Українці влаштували дискусію через оцінки в школі. Джерело: Скриншот

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