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Червона чи синя кнопка? Молодь у всьому світі захопила психологічна гра, де немає правильних і неправильних відповідей

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
342
Червона чи синя кнопка? Молодь у всьому світі захопила психологічна гра, де немає правильних і неправильних відповідей
Серед молоді шириться психологічна гра. Джерело: Фото ілюстративне: згенеровано ШІ

Молодь захопила нова психологічна гра, де потрібно обрати червону або синю кнопку, при цьому правильної відповіді немає. Умови гри прості: якщо синю кнопку натискають більше 50% людей, виживають усі. Якщо синю кнопку натискають менше 50% людей, виживають лише ті, хто натиснув червону кнопку.

Ця гра – черговий уявний експеримент, який викликав хвилі суперечок у англомовних соціальних мережах. З точки зору філософії та теорії ігор, це питання демонструє дві різні інтуїції та погляди на прийняття рішень з разюче контрастними результатами. І сама популярність питання підкреслює складні екзистенційні ризики, які багато хто з нас відчуває в сучасному житті, інформує Рhys.org.

Червона чи синя кнопка? Молодь у всьому світі захопила психологічна гра, де немає правильних і неправильних відповідей

Молодь захопила нова психологічна гра. Джерело: Фото ілюстративне: згенеровано ШІ

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Більшість людей вважає вибір очевидним, обираючи червону кнопку, керуючись теорією ігор і дилемою вʼязнів. Мовляв, треба тиснути червону, тоді ти точно виживеш, а якщо всі 100% оберуть червону, ніхто не загине. 

Червона чи синя кнопка? Молодь у всьому світі захопила психологічна гра, де немає правильних і неправильних відповідей

Молодь захопила психологічна гра. Джерело: Скриншот

У теорії ігор цей вибір призводить до рівноваги Неша – це найкращий вибір для учасника, який прагне просувати власні інтереси. Однак, у кількох опитуваннях більшість респондентів обирали синій. На перший погляд, це може здатися ірраціональним та саморуйнівним.

Червона чи синя кнопка? Молодь у всьому світі захопила психологічна гра, де немає правильних і неправильних відповідей

Яку кнопку обирають – червону чи синю. Джерело: Скриншот

Прихильники синього можуть пропонувати різноманітні відповіді: "Я хвилююся, що моя родина та друзі можуть вибрати синій, і я хочу, щоб вони вижили". "Я хвилююся, що люди можуть дізнатися, якщо я оберу червоний, і засудити мене". "Якби я вибрав червоний, я б відчув відповідальність за потенційну смерть інших". "Я вірю, що людство за своєю суттю добре". тощо.

Такі реакції в теорії ігор називають Парето-оптимальним результатом, де найменша потенційна шкода завдається власним вибором.

Уявний експеримент став вірусним у 2026 році через афективну атмосферУ, набір настроїв та емоцій, які найбільш помітні в її символічному вираженні. Таку думку висловив теоретик культури Реймонд Вільямс, назвавши її "структурою почуттів". 

Червона чи синя кнопка? Молодь у всьому світі захопила психологічна гра, де немає правильних і неправильних відповідей

Опитування, яке показало, яку кнопку обирає молодь. Джерело: Скриншот

На подібних схемах базуються популярні серед молоді серіали як-то "Гра кальмарів", реаліті-шоу в стилі "Вижити", ігри "Серед нас" та книги й фільми "Голодні ігри".Фундаментальні питання, як правило, залишаються незмінними: "Кому можна довіряти?" "Як стимули змінюють нашу моральну позицію?" "Чи винагороджують системи альтруїзм чи егоїзм?"

Формулювання уявного експерименту, стиснуте до простого бінарного вибору, також ідеально підходить для соціальних мереж. Саме тут також часто ставлять подібні питання інфлюенсерам, які можуть пожертвувати власними моральними поглядами заради уваги та видимості. Це ідеальний швидкий моральний апокаліпсис для публіки, що скролює долю. Чим більше зростає технологічний потенціал, тим менше людство може осягнути емоційно, інтелектуально та морально. 

У певному сенсі людство передало занадто багато своїх ресурсів технологіям. В умовах стрімкого розвитку технологій здатність людей до дії перевищує можливості для моральної уяви. Цей страх легко проявляється в уявному експерименті: світ закінчився одним натисканням кнопки. 

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