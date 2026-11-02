''Червона калина'' у виконанні грузинських школярів підкорила мережу: вірусне відео

У соціальній мережі TikTok завіруслося відео з грузинськими школярами, які виконували українську пісню "Червона калина". Діти з запалом співали композицію, таким чином підтримавши Україну. Дехто з них навіть приклав руку до серця, нібито співаючи гімн.

Відео дня

Допис зібрав понад 150 тисяч переглядів та майже 30 тисяч вподобайок. Українці висловлювали слова вдячності грузинському народу, а особливо маленьким школярам за таку підтримку. Долучилися до коментарів і військові, які зазначили, що це додає їм наснаги у боротьбі з ворогом.

"Щиро вам дякую я плачу і це вперше за багато часу сльози радості".

"Дякуємо вам за підтримку, довели до сліз, так приємно!"

"Сльози на очах, мороз по шкірі, серце щимить... Дуже дякую вам за вашу позицію щодо України. Слава Україні, Слава Сакартвело".

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Нагадаємо, мережу вразило виконання української народної колискової "Ой ходить сон коло вікон", яку заспівали американські школярі. Більшість дітей не українці і ніколи не були в Україні. Вчителька попросила надиктувати аудіо, щоб школярі вивчили правильну вимову. За її словами, їм це було непросто, але вони старались. Допис став вірусним і зібрав понад 650 тисяч переглядів та 42 тисячі вподобайок.

Головні історії дня

Користувачі мережі підкреслювали, що якщо не знати нічого про школярів, то можна подумати, що це українські діти. Дехто зазначав, що у них вимова краща, ніж в українців, а інші писали, що не могли стримати сліз.

Також OBOZ.UA ділився, що вчителька одеського ліцею продовжила вести онлайн-заняття у розтрощеному класі після повітряної атаки. Так, у приміщенні були вибиті двері, на яких можна розгледіти надпис "2-В", а також на партах та підлозі розкидані рештки стін після удару.

Відео зібрало майже півмільйона переглядів та понад 25 тисяч вподобайок. У коментарях користувачі мережі захоплювалися героїчністю педагогині, яка попри такі обставини, провела урок дітям.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українка віддала двох доньок до школи в Каталонії і назвала факти, які її здивували.