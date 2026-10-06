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Чоловік-нянь, молитви і закриті стосунки: як працює перший в Україні ромський дитсадок. Відео

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read2 хв
icon 96
Чоловік-нянь, молитви і закриті стосунки: як працює перший в Україні ромський дитсадок. Відео
На Закарпатті запрацював дитсадок, де працює ромський чоловік-нянь. Джерело: Скриншоти з відео/ Колаж OBOZ.UA

У Мукачеві, Закарпатської області, працює дитячий садок, де вихователем є чоловік-нянь. Дітей навчають культури поведінки, математики, готують до читання, а також проводять релігійні заняття.

Про це розповіли працівники закладу в інтервʼю Суспільному. За їхніми словами, молитви стають основними у вихованні дітей. 

"В нас кожен день є заняття, з них раз на тиждень і математика, і підготовка до читання є на другий рік ми вчимо з ними звуки і букви. Ми випустили цьогоріч шість дітей у школу і замість них ми прийняли 13 нових дошкільнят. Крім цього, це релігійний садок і тому ми вчимо їх молитися трошки" – розповідають педагоги.

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Водночас єдиний чоловік-нянь Степан Горват ділиться, що його вибору дивувалися, проте його діти відвідували цей садок, а згодом він сам став тут вихователем. 

"Моя посада як нянька за дітей ухажувати. Я думав, що я первий у всьому житті ситуацію, що я нянька. Але це мені дуже вплив не дає. Я все із задоволенням роблю. Я дуже люблю за дітьми доглядати. Обов'язки за дітьми дивитися, допомагати їм у навчанні. Першочергово треба їх навчити, щоб туалет або просилися, або підняв руку", – розповів Горват. 

Уроки тривають від 15 до 30 хвилин. Вихователі зазначають, що ромські діти відкриті та вміють любити. Тоді як атмосфера у садку – любляча та мирна. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, як працюють дитячі садки в Києві під час повітряної тривоги та чи можуть батьки заходити в укриття. 

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