Чому данські діти виростають упевненими в собі: 3 звички батьків, які варто перейняти

Дитина ніяк не може взутися, а батьки стримуються, щоб не зробити це замість неї. У ресторані малюка заохочують самостійно зробити замовлення, а не дозволяти дорослим говорити за нього. Коли дитині складно впоратися з перешкодою на майданчику, батьки підтримують її, але не поспішають одразу розв’язувати проблему. Такі ситуації нерідко можна побачити у Данії.

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Одним із головних підходів тут називають виховання впевнених у собі дітей. Як пише Times of India, коуч із батьківства Хітеш Матур вивчив, як данці ростять своїх дітей і сформулював три принципи, які допоможуть сформувати у дитини необхідну впевненість і зробити її стійкою. Ця ідея пов’язана з психологічним поняттям самоефективності – вірою людини у власну здатність виконати певне завдання або впоратися з конкретною ситуацією. Це не означає, що дитина завжди досягатиме успіху. Йдеться про переконання, що вона може спробувати, чогось навчитися й повторити спробу.

Давайте дітям справжні обов’язки замість того, щоб усе робити за них

Матур радить доручати дітям завдання, які відповідають їхньому віку: самостійно замовляти їжу, готувати прості перекуси, ухвалювати невеликі рішення або за потреби звертатися до інших людей. Мета не в тому, щоб залишити дитину сам на сам з усіма справами. Важливо залучати її до повсякденних завдань, а не заздалегідь вважати, що вона не впорається.

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Наприклад, у ресторані батьки можуть допомогти маленькій дитині розібратися в меню, а потім запропонувати їй самій сказати офіціантові, що вона хоче замовити. Удома дитина може вибрати один із двох відповідних до погоди комплектів одягу, зібрати шкільний рюкзак за списком або допомогти приготувати сніданок. Такі завдання здаються звичайними, але дають змогу практикуватися в ухваленні рішень і бачити їхні наслідки. Коли дитина справляється з тим, що спочатку здавалося складним, у неї з’являється конкретна причина вірити, що наступного разу вона теж зможе це зробити.

Головні історії дня

У дослідженні, опублікованому 2006 року в журналі Contemporary Educational Psychology, науковці вивчали джерела самоефективності серед 263 учнів, які переходили до середньої школи. Серед розглянутих чинників саме досвід успішного виконання завдань найкраще передбачав упевненість учнів у власних академічних здібностях і здатності самостійно організовувати навчання. Дослідження стосувалося переконань, пов’язаних зі школою, а не повсякденного виховання. Проте його результати підтверджують ширшу ідею: віра у власні сили зростає завдяки практичному досвіду, а не лише словам підтримки.

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Дозволяйте дітям іти на посильний ризик, а не зупиняйте кожну спробу

Ще одна порада Матура – дозволяти дітям досліджувати світ, лазити, пробувати незнайомі заняття та йти на посильний ризик, не наказуючи їм одразу зупинитися. Батькам буває непросто дотримуватися такого підходу. Бажання вберегти дитину від падіння, розлитої води чи розчарування цілком природне. Однак якщо втручатися за першої ж ознаки труднощів, дитина може втратити здатність зрозуміти, із чим здатна впоратися самостійно.

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Наприклад, дитині, яка вчиться їздити на велосипеді, потрібен час, щоб похитатися, втратити рівновагу й спробувати ще раз. А коли вона підіймається на ігрову конструкцію, їй важливо самій оцінити, куди поставити ногу та чи вдасться дотягнутися до наступної сходинки. Це не означає, що дітям слід дозволяти наражатися на небезпеку, якої вони не можуть належно оцінити або контролювати. Батькам варто враховувати вік і можливості дитини, зважати на навколишні умови, залишатися поруч і втручатися, коли виникає реальна загроза безпеці.

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Також важливо розрізняти небезпечну ситуацію та ту, яка просто здається незвичною або складною. У дослідженні 2023 року науковці проаналізували дані 9221 підлітка з Норвегії. Виявилося, що підлітки, які мали досвід успішного подолання труднощів, демонстрували вищий рівень самоефективності. Підтримка батьків, друзів і вчителів також була пов’язана з вищими показниками.

Не поспішайте рятувати дитину, коли їй щось не вдається

Третя порада Матура – не кидатися одразу розв’язувати проблему замість дитини, коли вона стикається з труднощами. Батьки можуть залишатися поруч, підбадьорювати й допомагати за потреби, водночас даючи дитині трохи часу, щоб самостійно знайти вихід.

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Уявіть, що дитина будує вежу з кубиків, але та постійно падає. Дорослий може скласти вежу замість неї, докладно пояснити, що саме потрібно робити, або просто перебрати роботу на себе. Інший варіант – запитати: "Як гадаєш, що допомогло б зробити її міцнішою?", а після цього дозволити дитині поекспериментувати. Такий підхід працює також із головоломками, домашніми завданнями, простими хатніми справами та суперечками з друзями, якщо дитина не переживає надмірного стресу й проблема їй під силу.

Між підтримкою та втручанням, коли дорослий усе робить замість дитини, є суттєва різниця. Підтримка допомагає їй узятися за складне завдання, тоді як надмірне втручання може ненавмисно передавати думку, що дорослий не вірить у її здатність упоратися самостійно. Це не означає, що батьки мають мовчати або відмовлятися допомагати. Вони можуть дати підказку, показати один із кроків або розділити завдання на менші частини. Якщо дитина розгубилася й не може впоратися з емоціями, доречним рішенням може бути більш активне втручання дорослого.

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Чому для впевненості в собі недостатньо просто казати дітям, що вони неймовірні

Похвала допомагає дитині відчути, що її цінують, але сама собою не дає досвіду подолання труднощів. Дитина може чути, що вона надзвичайно здібна, і водночас розгубитися, коли зіткнеться із завданням, якого раніше ніколи не виконувала.

Самоефективність формується в конкретних ситуаціях. Дитина може впевнено почуватися у воді, але водночас соромитися відповідати перед класом. Досвід успіху в одній справі не обов’язково позбавляє страху перед іншими.

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Батьки можуть допомогти, якщо помічатимуть не лише результат, а й зусилля та поступ дитини, пояснюючи, що саме їй вдалося. Замість загального "Ти неймовірний" можна сказати: "Ти пробував різні способи, доки не знайшов той, який спрацював". Так у дитини з’явиться конкретний приклад власної наполегливості, про який вона зможе згадати наступного разу, коли завдання здаватиметься складним.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому діти несвідомо навчаються у своїх батьків і що самі батьки упускають з уваги.