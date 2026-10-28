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Чому діти так захоплюються динозаврами: психологи пояснили феномен

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
504
Чому діти так захоплюються динозаврами: психологи пояснили феномен
Якщо дитяча у вашому домі стала нагадувати парк Юрського періоду, не переживайте - це навіть добре. Джерело: Pexels

Ваша дитина просить подарувати їй чергову фігурку динозавра і знає напам’ять назви всіх цих доісторичних істот? Цікавість малюка до анкілозаврів, трицератопсів та тиранозаврів межує з одержимістю? Не поспішайте звертатись до дитячого психолога.

За даними досліджень Університету Індіани та Університету Вісконсину, приблизно половина дітей на певному етапі життя виявляє сильний і стійкий інтерес до динозаврів, транспортних засобів або іншої конкретної сфери знань. Ба більше, цей етап має неабияке значення у процесі розвитку дитини, пише видання Ofeminin.

Чому динозаври такі особливі для дітей?

Чому діти так захоплюються динозаврами: психологи пояснили феномен

Розумним дітям завжди цікаво вивчати щось нове і систематизувати ці знання. Динозаври підходять для цього ідеально. Джерело: Pexels

"Розвинені пізнавальні здібності, зокрема вміння довше зосереджуватися, класифікувати предмети і засвоювати поняття, сприяють появі глибокого інтересу до динозаврів", – пояснює професор Моріц Даум, психолог розвитку з Цюрихського університету.

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Водночас не варто думати, що достатньо познайомити дитину з динозаврами – і вона неодмінно виросте майбутнім нобелівським лауреатом. Залежність тут радше зворотна – діти з кращими пізнавальними здібностями частіше захоплюються певною темою настільки глибоко, додав учений.

Важливу роль відіграють і мовні навички. Саме здатність точно добирати слова допомагає дітям класифікувати об’єкти та розуміти складні поняття, зокрема назви трицератопса чи диплодока. "Коли дитина запам’ятовує та правильно використовує складні слова, вона відчуває, що добре знається на темі. Це додає впевненості й заохочує дізнаватися більше", – наголосив Даум. При цьому діти, яким такі завдання даються важче, швидше втрачають зацікавлення.

Чому саме динозаври?

Чому діти так захоплюються динозаврами: психологи пояснили феномен

На певному етапі інтерес до динозаврів у дитини згасає сам. Джерело: Pexels

Але чому саме динозаври викликають у дітей такий величезний інтерес? Вчені припускають, що це може бути через їхню незвичайність. Різні види динозаврів суттєво відрізнялися розмірами, формами й забарвленням, а побачити цих тварин наживо сьогодні неможливо. "Динозаври нагадують казкових драконів, але насправді колись існували. У цьому й полягає захопливе поєднання реальності та фантазії", – пояснює науковець.

Якщо ж ви переживаєте, що тепер будете слухати історії про динозаврів постійно, то вчені готові вас заспокоїти. Зазвичай інтерес до динозаврів, планет чи глибоководних риб слабшає, коли дитина йде до школи. "З’являються нові завдання – читання й письмо, а також тиск з боку однолітків. Через це на захоплення, яким дитина присвячувала багато часу, залишається менше місця", – каже Даум.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які підходи допомагають данським батькам виховувати впевнених у собі дітей.

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