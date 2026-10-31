Чому дитина не хоче фотографуватися з усіма, але сама охоче бере до рук камеру: пояснення психологів

Більшості батьків знайома ця ситуація, коли хоча б одна дитина відмовляється брати участь у спільному фото на сімейному святі. При цьому ця ж дитина може з легкістю уже за кілька хвилин сама взяти камеру і почати знімати всіх присутніх.

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На перший погляд це здається суперечністю: малюк хоче бути частиною спільного моменту, але не бажає опинятися перед об’єктивом. Психологи переконують, у деяких випадках така поведінка може свідчити про те, що дитині комфортніше брати участь у спільній діяльності, не привертаючи до себе загальної уваги. Детальніше розповіло видання Times of India.

Психологічні дослідження дитячої сором’язливості свідчать, що бажання спілкуватися з іншими та комфортне відчуття, коли всі дивляться на тебе, – це геть не одне і те ж. Деяким дітям подобається бути серед людей, але вони ніяковіють, коли увага зосереджується саме на них. Водночас сама відмова фотографуватися не дає батькам підстав однозначно визначити, чи дитина соромиться, почувається незручно, жартує або просто у неї немає настрою позувати.

Чому деяким дітям некомфортно, коли на них дивляться

Для дорослого спільне фото може здаватися звичайним проханням. Однак дитина в цей момент опиняється в ситуації, коли всі дивляться на неї, вказують, де стати, і просять усміхнутися. Вона може відчувати, ніби інші оцінюють її зовнішність або поведінку, навіть якщо дорослі сприймають усе це як невинну розвагу.

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У дослідженні, опублікованому в журналі International Journal of Behavioral Development, науковці вивчали ситуації, у яких діти відчувають сором’язливість. Вони визначили три поширені чинники: незнайомі соціальні обставини, імовірність негативної оцінки та перебування в центрі загальної уваги.

У дослідженні взяли участь дві групи дітей віком близько 10 років. Результати показали, що сором’язливість може залежати від конкретної ситуації й не обов’язково проявляється в усіх соціальних обставинах. Хоча науковці не досліджували безпосередньо відмову дітей від групових фотографій, їхні висновки допомагають зрозуміти, чому дитина може охоче фотографувати інших, але не бажати сама ставати перед камерою.

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Чому фотографувати інших може бути приємніше, ніж позувати

Коли дитина тримає фотоапарат, вона має зрозумілу роль. Сама вирішує, коли зробити знімок, куди спрямувати камеру та як розташувати людей у кадрі. Так вона може долучитися до сімейної активності, не переймаючись власним виразом обличчя та не реагуючи на прохання усміхнутися.

Для дитини, якій незручно перебувати під пильною увагою, це може бути комфортнішим способом долучитися до спільної справи. Водночас іншим дітям просто подобається керувати процесом фотографування або займатися чимось активним замість того, щоб нерухомо стояти перед камерою.

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Дослідження дитячої сором’язливості також показують, що дитина може прагнути спілкування, але водночас вагатися, чи варто долучатися до взаємодії. В огляді досліджень 2023 року, присвяченому спільним іграм сором’язливих дітей та можливим подальшим труднощам, описані випадки, коли діти спостерігають за грою однолітків, але не приєднуються до них. Автори розглядають суперечність між бажанням взаємодіяти з іншими та дискомфортом, який може супроводжувати таку взаємодію.

Однак це не означає, що кожна дитина, яка уникає фотографування, сором’язлива або відчуває тривогу. Вона може охоче брати участь у грі, танцювати перед родичами чи без заперечень позувати для фото іншого дня. Багато залежить від обставин.

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Яких висновків батькам не варто робити

Відмова дитини фотографуватися разом з усіма не означає, що вона вередує, поводиться неввічливо чи не хоче спілкуватися з іншими. Така поведінка сама по собі також не свідчить про невпевненість у собі. Можливо, дитині не подобається, коли їй наказують усміхатися, вона ніяковіє через свою зовнішність, втомилася або просто хоче сама фотографувати інших. Причини можуть змінюватися залежно від ситуації.

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Американська академія педіатрії у своїх рекомендаціях щодо дитячої сором’язливості зазначає, що деяким дітям від природи потрібно більше часу, щоб освоїтися в соціальному середовищі. Часто вони почуваються впевненіше, коли мають змогу поступово звикнути до нових обставин.

Тому замість робити далекоглядні висновки усього за одним сімейним фото, краще звернути увагу на поведінку дитини в різних ситуаціях. Чи уникає вона лише постановочних фотографій, чи щоразу засмучується, коли на неї дивиться група людей? Чи охоче долучається до спільних занять, якщо може сама обрати свою роль? Чи подобається їй брати участь в інших формах сімейного дозвілля? Такі спостереження допоможуть зрозуміти причини відмови, не навішавши на дитину ярликів сором’язливої чи вередливої.

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Як батькам реагувати

Дозвольте дитині самій обрати роль. Якщо вона не хоче позувати, можна запропонувати їй сфотографувати інших, допомогти розставити всіх для знімка або приєднатися до фотографування пізніше. Так дитина зможе взяти участь у спільній справі без конфлікту.

Якщо вона не хоче позувати, можна запропонувати їй сфотографувати інших, допомогти розставити всіх для знімка або приєднатися до фотографування пізніше. Так дитина зможе взяти участь у спільній справі без конфлікту. Не перетворюйте відмову на привід для загальної уваги. Якщо постійно вмовляти дитину, жартувати з її поведінки або нагадувати, що всі на неї чекають, дискомфорт може лише посилитися. Спокійна реакція допоможе уникнути зайвого напруження.

Якщо постійно вмовляти дитину, жартувати з її поведінки або нагадувати, що всі на неї чекають, дискомфорт може лише посилитися. Спокійна реакція допоможе уникнути зайвого напруження. Запропонуйте спробувати ще раз, але не тисніть. Можливо, дитина погодиться сфотографуватися, коли побачить, як позують інші, або відчує, що готова приєднатися. Якщо вона й надалі відмовляється, варто поважати її бажання, а не змушувати усміхатися перед камерою.

Можливо, дитина погодиться сфотографуватися, коли побачить, як позують інші, або відчує, що готова приєднатися. Якщо вона й надалі відмовляється, варто поважати її бажання, а не змушувати усміхатися перед камерою. Зверніть увагу, чи поширюється дискомфорт на інші ситуації. Якщо дитина регулярно уникає спілкування, засмучується щоразу, коли опиняється в центрі уваги, або має труднощі з участю в шкільних та інших заняттях, варто делікатно з’ясувати причини. За потреби можна звернутися по пораду до фахівця.

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