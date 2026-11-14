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Чому метал здається холоднішим за дерево? Що про це каже фізика

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
39
Чому метал здається холоднішим за дерево? Що про це каже фізика
Ці металеві глеки, які стоять поруч з дерев'яним ящиком, на дотик відчуваються зовсім інакше через різну теплопровідність. Джерело: Pexels

Перебуваючи в одній і тій же кімнаті, ми чомусь по-різному відчуваємо на дотик різні матеріали. Метал нам здається холодним, а дерево – теплим. Чому так відбувається, вирішила пояснити репетиторка з фізики на ім’я Дар’я.

Ролик із поясненням вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За словами викладачки, справа не в різниці температур, а у властивостях самих матеріалів. Наприклад, металевий і дерев’яний бруски, які лежать в одній кімнаті, можуть мати однакову температуру – скажімо, 22 °C. Але чому ж вони здаються такими різними?

Річ у тім, що шкіра людини не вимірює температуру предметів безпосередньо. Вона реагує на теплообмін із навколишніми об’єктами. Коли торкаємося металу, він швидко відбирає тепло від руки. Це пояснюється високою теплопровідністю металів – їхньою здатністю ефективно передавати теплову енергію.

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Дерево, навпаки, має низьку теплопровідність. Воно повільніше поглинає тепло від руки, тому теплообмін відбувається не так інтенсивно. Через це дерев’яна поверхня здається теплішою, хоча її температура така сама, як у металевої.

Отже, відчуття холоду залежить не стільки від температури предмета, скільки від швидкості, з якою він забирає тепло від нашого тіла. "Тому цей сріблястий брусок насправді не холодніший за дерев'яний. Він просто працює як потужний тепловий насос, що ефективно викачує енергію з вашої шкіри", – пояснила Дар’я.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому між людьми часом проскакує електрична іскра – це явище теж має логічне пояснення.

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