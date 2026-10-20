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Чому мильна бульбашка переливається різними кольорами? Пояснення вчительки фізики

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
24
Чому мильна бульбашка переливається різними кольорами? Пояснення вчительки фізики
За переливчастий вигляд бульбашки відповідає явище інтерференції світла. Джерело: Pexels

Мильна бульбашка здається абсолютно прозорою, тим не менше на її поверхні можна побачити всі кольори веселки. Чому так відбувається, пояснила вчителька фізики онлайн-школи "Піфагор".

Ролик із роз’ясненням школа опублікувала у своєму Instagram. Виявляється, за цим красивим явищем стоїть цілком зрозуміла фізика.

За словами педагогині, секрет полягає у тому, як світло взаємодіє з тонкою мильною плівкою. Світло від сонця або звичайної лампи складається з багатьох кольорів. Коли воно потрапляє на бульбашку, частина променів відбивається від зовнішньої поверхні плівки, а частина – від внутрішньої.

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Відбиті промені зустрічаються й взаємодіють між собою: одні кольори стають яскравішими, а інші, навпаки, слабшають. Оскільки товщина мильної плівки в різних місцях неоднакова, на кожній ділянці посилюються різні кольори. Саме тому поверхня бульбашки переливається райдужними відтінками. "Це явище називається інтерференцією світла", – пояснила вчителька.

Інтерференція світла – явище доволі поширене і його можна спостерігати не лише на мильних бульбашках. Саме завдяки йому на поверхні калюж із тонкою нафтовою плівкою з’являються райдужні переливи, а крила деяких комах і пір’я птахів набувають металевого блиску. Інтерференцію також використовують у технологіях просвітлення лінз, щоб зменшити відблиски на окулярах і об’єктивах камер.

Отже, кольори на мильній бульбашці виникають не через барвники, а внаслідок взаємодії світлових хвиль, які відбиваються від різних поверхонь тонкої плівки.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення вчителя фізики, чому під час відключень світла в домі немає води, але продовжують ходити трамваї – Павло Віктор відповів на усі головні дитячі питання про те, що відбувається під час блекауту.

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