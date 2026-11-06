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"Чому називати видатного правителя Данилом Галицьким – історична помилка?" Репетиторка з історії України все пояснила

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
720
"Чому називати видатного правителя Данилом Галицьким – історична помилка?" Репетиторка з історії України все пояснила
Пам'ятник королю Данилу у Львові. Джерело: Sergey Savich

Називати короля Русі Данила Романовича Данилом Галицьким історично неправильно, адже це звужує його реальний статус і применшує масштаби володінь. Про це розповіла репетиторка з історії України Олена Барнінець.

Своє пояснення з цього приводу педагогиня опублікувала на сторінці в TikTok. Вона наголосила, що ім’я Данило Галицький з’явилось через російських, а згодом і радянських істориків. Вони використовували його, щоби применшити значення постаті правителя.

"Ну по-перше, тому що це вигадали російські, згодом радянські історики для того, щоб применшити значення цієї постаті і обмежити його володінням тільки Галицького князівства. Це робилося ще і тому, щоб заперечити, що Волинсько-Галицьке князівство було прямою спадкоємницею Русі", – пояснила Барнінець.

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Ще однією причиною відмовитися від такого означення, за словами викладачки, є те, що воно не відповідає справжньому статусу правителя. Данило Романович володів не лише Галичиною, а й Волинню, а згодом приєднав до своїх земель ще й Київське князівство. А у 1253 році він отримав корону від Папи Римського Інокентія IV та став визнаним королем Русі. "Отже, називати його Галицьким – це рівнозначно, що називати короля якимось локальним князем", – сказала Барнінець.

Репетиторка також звернула увагу, що в давніх літописах немає назви "Данило Галицький". За життя правителя його називали Данилом Романовичем або королем Данилом. "Запам'ятайте правильну історію та називайте наших героїв гідно", – закликала викладачка.

До речі, Збройні Сили України використовують саме історично правильний титул. У складі Сухопутних військ ЗСУ функціонує 24-та окрема механізована бригада, яка з 2017 року носить ім’я короля Данила – саме у такому формулюванні.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення репетиторки, в чому різниця між панщиною та кріпацтвом – чимало випускників плутають ці поняття, коли складають НМТ.

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