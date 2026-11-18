Під час відключень електроенергії ситуація, коли хтось раптово вискакує на вас із темряви – не дивина. Але казати про такого зустрічного "з’явився з нізвідки" з точки зору української мови не дуже правильно.

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Але в чому саме полягає хиба? OBOZ.UA звернувся до мовознавиці, кандидатки філологічних наук та авторки науково-популярних книжок Ольги Дубчак за поясненням. І, за її словами, таке формулювання містить мовну надмірність.

"У прислівнику "нізвідки" ми і так відчуваємо напрямок від чогось, з якогось неіснуючого місця, тому доповнювати його прийменником "з" просто не має сенсу. Це буде надлишковим", – пояснила Дубчак.

У мовознавстві така надлишковість має назву плеоназм. Ми буквально повторюємо одне і те ж, просто різними словами. Плеоназмом такого ж типу є словосполучення "в анфас". Адже французьке en face, від якого воно походить, і так перекладається як "в обличчя", а отже повторювати прийменник "в" потреби тут нема.

Але як в українській мові могла з’явитись така невдала конструкція як "з нізвідки"? Звісно, вона виникла під впливом російської мови, яку штучно насаджували в Україні десятиліттями. Для неї вислів "появиться из ниоткуда" є нормативним.

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