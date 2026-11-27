Часом батьки, які хочуть, щоб їхня дитина навчилась чомусь на власному досвіді кажуть: "Нехай наб’є свої власні шишки". По цьому вислову можна здогадатись, що у цій родині тривалий час розмовляли російською, адже українською мовою ця ідіома звучить дещо інакше.

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OBOZ.UA вирішив розібратися, що не так із цим словосполученням. І чим його краще замінити, якщо ваша мета – якомога чистіше мовлення.

Отже, українські словники тлумачать слово "шишка" в першу чергу, як суцвіття хвойного дерева. Значення "потовщення тканини якогось органу кулястої форми" іде другим з приміткою "медичний термін". При цьому в словнику Грінченка, який вважається одним із найбільш авторитетних, такого тлумачення уже нема. А це значить, що за можливості це слово варто замінити чимось більш питомим.

І такий відповідник існує. Це іменник "ґуля". Він тлумачиться як "заокруглена опухлість на тілі людини від запалення, удару та іншого". Тобто уже саме це пояснення вказує нам, що для української мови нормативним є сполучення слів "набивати ґулі". Зверніть увагу: це одне з небагатьох українських слів, яке вимовляється через проривний звук [ґ].

Раніше OBOZ.UA розповідав, як українською перекласти вислів "объять необъятное".