Чому одяг б’ється струмом і в темряві спалахує іскрами: просте пояснення фізика

Восени й узимку, коли ми носимо об’ємний теплий одяг з нами час від часу трапляється одна і та ж неприємність – металеві предмети починають бити нас струмом. І у цього явище є чітке пояснення з точки зору фізики.

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Що при цьому відбувається і чому в усьому винен саме светр, розповів учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков. Пояснення простими словами він опублікував у себе в Instagram.

За словами вчителя, усе починається з тертя тканини об шкіру або волосся. Коли людина одягає чи знімає теплий светр, матеріал щільно контактує з тілом і треться об нього. У цей момент відбувається обмін електронами між різними матеріалами. "Прикол в тому, що саме під час цього тертя відбувається, скажемо так, пограбування", – пояснив Циганков.

Тканина та шкіра після такого контакту отримують різні електричні заряди: одна поверхня набуває надлишку електронів (негативний заряд), а інша втрачає їх (позитивний заряд). Так виникає статична електрика, яка накопичується на одязі й тілі. Циганков жартома назвав людину в такій ситуації "ходячим акумулятором".

Цей заряд певний час залишається на поверхні, оскільки повітря та сухий одяг погано проводять електричний струм. Все, що йому залишається за таких умов, це чекати нагоди розрядитися.

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І розряд настає, коли "ходячий акумулятор" торкається металевого предмета, який, за своїми властивостями, має високу електропровідність – це відкриває шлях для електронів. "Вони миттєво, за частку секунди перестрибують з вас на предмет. Цей швидкий стрибок мільярдів частинок ми і відчуваємо як такий болючий укол. А якщо ще й вимкнути світло, в темряві навіть можна побачити справжню мікроскопічну блискавку", – описав фізичний процес Циганков.

Мовою науки іскри, які виникають під час перевдягання, та неприємні удари струмом від дотику до металу – прояви статичної електрики. Вони особливо помітні, коли одяг і повітря сухі, адже за таких умов електричний заряд легше накопичується на поверхнях.

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