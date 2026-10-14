Чому перший місяць будь-якого гуртка в Іспанії коштує вдвічі дорожче? Українка розкрила цікавий факт

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 30 тис. грн ( $666)"Розрізати й знищити по частинах": у ЗСУ на Донеччині з’явилася перспектива. Інтерв’ю з генералом Романенком"Розрізати й знищити по частинах": у ЗСУ на Донеччині з’явилася перспектива. Інтерв’ю з генералом РоманенкомІлюстрація. Фінансовий гороскопМоре грошей і можливостей: три знаки зодіаку наприкінці жовтня привернуть багатство та успіхВідключення світла в Україні. ІлюстраціяАварійні відключення посилено, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтняДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюВійськові ЗСУ"Ситуація напружена": у Силах оборони розповіли, що відбувається на Олександрівському напрямку. КартаІлюстративне фото. ВійськовослужбовецьНа Харківщині невідомий застрелив п'ятьох військовослужбовців: перевіряється версія про російську ДРГРосія атакувала Луцьк: загинуло шість людей, понад десять поранено. Фото та відеоРосія атакувала Луцьк: загинуло шість людей, понад десять поранено. Фото та відеоЯк "Спецпідрозділ Тимура" отримав свою назву: офіцер ГУР розкрив деталіЯк "Спецпідрозділ Тимура" отримав свою назву: офіцер ГУР розкрив деталі

Чому перший місяць будь-якого гуртка в Іспанії коштує вдвічі дорожче? Українка розкрила цікавий факт

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
icon 57
Чому перший місяць будь-якого гуртка в Іспанії коштує вдвічі дорожче? Українка розкрила цікавий факт
Чому перший місяць будь-якого гуртка в Іспанії коштує вдвічі дорожче

В Іспанії батькам доводиться платити подвійні суми за перший місяць будь-якого гуртка для дітей. Це називається matrícula – разовий вступний внесок при реєстрації до приватних чи напівприватних закладів позашкільної освіти. Наприклад, дитячий гурток, басейн, спортзал або мовні курси. 

Про це в дописі в Instagram розповіла українська мама двох дівчаток, яка проживає в Іспанії, Вероніка Маруженко. За її словами, сума внеску найчастіше дорівнює вартості цілого місяця занять. 

Чому перший місяць будь-якого гуртка в Іспанії коштує вдвічі дорожче? Українка розкрила цікавий факт

Скільки коштує перший місяць гуртка в Іспанії

Жінка зазначає, що інколи на курсах за ці кошти можуть видавати підручники, у басейні брендовану шапочку чи рюкзак, у спортзалі – стартовий набір. Але зазвичай, це плата за реєстрацію. 

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 5,5 т.
"Я не витримаю такого страхіття": школяр попросив учительку вимкнути камеру на онлайн-уроці, бо злякався її вигляду. Фото
icon 5,5 т.
"Я не витримаю такого страхіття": школяр попросив учительку вимкнути камеру на онлайн-уроці, бо злякався її вигляду. Фото
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,7 т.
Репетитори в Україні суттєво підняли ціни: скільки тепер коштує година занять
icon 2,7 т.
Репетитори в Україні суттєво підняли ціни: скільки тепер коштує година занять
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 1,0 т.
Сніданок не повинен виглядати як картинка з Instagram: нутриціологиня – про шкільне харчування та міфи про солодощі, в які вірять батьки
icon 1,0 т.
Сніданок не повинен виглядати як картинка з Instagram: нутриціологиня – про шкільне харчування та міфи про солодощі, в які вірять батьки

"Ти сплачуєш за те, щоб тебе взагалі внесли в систему й забронювали місце. Жодних фізичних речей натомість. Для іспанців це абсолютно базово, а для нас – м’яко кажучи, незвично", – додає вона. 

Якщо ж діти ходять на кілька гуртків, то це може створити подвійне навантаження на сімейний бюджет. Адже, наприклад, замість трьох щомісячних платежів батькам потрібно віддати шість (три за самі заняття та три внески).

Чому перший місяць будь-якого гуртка в Іспанії коштує вдвічі дорожче? Українка розкрила цікавий факт

Чому в Іспанії перший місяць гуртків коштує вдвічі дорожче. Джерело: Unsplash

Жінка підкреслює, що внесок не завжди повертається, тож якщо дитина передумала через тиждень ходити на заняття, гроші не повернуть. Деякі спортзали та мережеві курси роблять акції "Matrícula GRATIS" (безкоштовна реєстрація), але, за її словами, на дитячі гуртки й секції таких знижок практично не буває.

Маруженко радить спершу запитать яка вартість внеску та скільки становить щомісячна оплата перед тим, як оформлювати договір. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українка віддала двох доньок в школу Каталонії і поділилася цікавими фактами про навчання. 

Схожі теми
Освіта за кордономІспаніяшкола
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись