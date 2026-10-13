Чому під час вимкнення світла нема води, але їздять трамваї? Пояснює фізик

Діти часто почуваються спантеличеними через відключення світла. Вони не завжди розуміють, чому у сусідів світло є, а вдома – нема, чому трамваї їздять, а воду при цьому додому не подають. Відповісти на головні запитання взявся учитель фізики та кандидат фізико-математичних наук Павло Віктор.

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Про те, як влаштовані відключення електроенергії, фіналіст Global Teacher Prize Ukraine 2021 розповів порталу "Освіторія". Причому пояснив це простими словами, щоб зрозумів навіть малюк, який навіть нічого не чув про фізику.

Чому вуличне освітлення працює, а вдома немає світла?

Вуличне освітлення потрібне не лише для безпеки водіїв. Електромережа має три фази, навантаження на які потрібно балансувати. Якщо воно розподілене нерівномірно, напруга в мережі може небезпечно змінитися: замість звичних 220 В у розетках може з'явитися 380 В, через що побутова техніка вийде з ладу. Щоб цього уникнути, енергетики можуть відключати одні будинки або підключати додаткове навантаження до іншої фази, наприклад вмикати вуличне освітлення.

Чому трамваї їздять, коли в будинках немає електрики?

Міський електротранспорт отримує живлення від окремої мережі, яка відрізняється від побутової напругою та схемою роботи. Тому відключення електроенергії в житлових будинках не обов'язково означає, що зупиняться трамваї.

Чому світло можуть вимикати не за графіком?

Планові, ао стабілізаційні, відключення допомагають зменшити навантаження на електромережу. Аварійні ж виникають через непередбачувані пошкодження – наприклад, унаслідок обстрілів або перевантаження обладнання.

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Електроенергія проходить через кілька рівнів трансформації: від високовольтних мереж до районних підстанцій, а звідти – до місцевих трансформаторів, які знижують напругу до 220 В для споживачів. Саме на останньому етапі, пояснює Павло Віктор, нерідко виникають аварії та пожежі. Особливо вразливим обладнання може бути після відновлення електропостачання, коли люди одночасно вмикають пральні машини, електроплити та інші потужні прилади.

Чому одні будинки відключають, а інші – ні?

Будинки, підключені до тієї самої лінії, що й об'єкти критичної інфраструктури можуть мати електрику частіше. Йдеться, зокрема, про лікарні, насосні станції, вежі мобільного зв'язку, оборонні підприємства тощо. Однак за значного дефіциту електроенергії можуть відключати й такі будинки. У місті важливо зберегти опалення, водопостачання та зв’язок. Рештою часом доводиться пожертвувати.

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Чому працює світло, але немає інтернету?

Річ у тім, що інтернет-провайдери можуть бути підключені до різних гілок електромережі. Тому навіть у сусідніх будинках ситуація відрізняється: один провайдер має живлення, а інший – ні.

Чому під час відключення електрики зникає вода?

У багатоповерхівках воду на верхні поверхи часто подають насоси з електродвигунами. Коли немає електрики, вони зупиняються і водопостачання може припинитися. Якщо насоси використовують і в системі централізованого опалення, перебої зі світлом можуть впливати також на подачу тепла.

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Чи потрібно вимикати техніку перед відновленням електропостачання?

Так, особливо якщо помітно, що напруга нестабільна, а лампи мерехтять. Такі коливання небезпечні для електроніки: ноутбуки, комп'ютери й телевізори можуть вийти з ладу. Тому чутливі прилади краще від'єднувати від мережі, якщо є ознаки перепадів напруги. А от електроплита чи холодильник мають з цим впоратись.

Скільки бензину витрачає генератор?

Витрати залежать від потужності та моделі. За словами Павла Віктора, бензиновий генератор потужністю 5 кВт споживає приблизно 2-2,5 літра пального за годину. За безперервної роботи це може обійтися приблизно в 1,5 тисячі гривень на добу. Водночас після кількох годин роботи генератору потрібна перерва – залежно від моделі це зазвичай 4-8 годин.

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Потужність генератора має бути щонайменше на 25% вищою за сумарну потужність приладів, які планують одночасно підключати. Інакше перевантаження може спричинити пожежу.

Чому генератор не можна ставити у квартирі?

Найбільша небезпека – чадний газ, який утворюється під час згорання пального. Він не має запаху, але є дуже небезпечним, адже перешкоджає перенесенню у крові кисню. Людина може не помітити отруєння, знепритомніти й загинути.

Тому генератори не можна використовувати в приміщеннях, зокрема в гаражах. Вчитель порадив дотримуватись правил безпеки і встановлювати їх просто неба, щонайменше за 6 метрів від вікон і дверей та за метр від стін. Такі пристрої найкраще підходять для приватних будинків із власною територією. Також варто пам'ятати про шум: навіть невеликі моделі можуть створювати його на рівні 60 децибелів.

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Чим інверторний генератор відрізняється від звичайного?

Він перетворює вироблений генератором струм на постійний, а потім знову на змінний із параметрами, потрібними для побутової мережі, – він має параметри 220 В і 50 Гц. Завдяки цьому інверторні моделі забезпечують стабільніше живлення, споживають менше пального за невеликого навантаження та часто мають шумозахисний корпус. Однак коштують вони приблизно у 2-2,5 раза дорожче за звичайні генератори.

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Чи може один генератор забезпечити електрикою багатоповерхівку?

Так, але для цього потрібне потужне промислове обладнання. За словами фізика, для багатоповерхових будинків можуть використовувати дизельні генератори потужністю 500-2000 кВт. Для будинку на 16 і більше поверхів споживана потужність може становити 800-1000 кВт.

Таке обладнання коштує мільйони гривень і потребує професійного підключення та обслуговування. Самостійно під'єднати генератор до будинку мешканці не можуть: для цього потрібні фахівці. Встановлювати такі пристрої в підвалах заборонено.

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Чи є сенс купувати сонячну панель узимку?

Так, якщо обрати достатньо потужну модель. Панелі розміром із долоню майже не допоможуть, натомість варто розглядати пристрої розміром приблизно з аркуш А3 і потужністю від 10 Вт. Сам Павло Віктор придбав панель на 28 Вт із двома USB-виходами, до яких можна під'єднати два павербанки.

Звісно, у похмуру погоду заряджання триватиме довше. Для стабільної роботи панель доцільно розмістити біля вікна, що виходить на південь. Заряджати від неї павербанк можна удень, коли є природне світло.

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Чому телефон краще заряджати не безпосередньо від сонячної панелі?

За слабкого освітлення подача енергії може постійно перериватися: телефон то під'єднуватиметься до панелі, то від'єднуватиметься. Через це він може витрачати більше енергії, ніж отримує. Тому кращ удень заряджати від сонячної панелі павербанк, а вже ввечері – телефон від нього.

Чи перевантажують потужні павербанки електромережу?

Ні, самі по собі павербанки великої ємності не створюють значного навантаження на мережу. Вони просто довше заряджаються, а їхня потужність зазвичай становить лише кілька десятків ватів – приблизно як у звичайної лампи розжарювання.

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Чи можна під'єднати електроплиту або холодильник до великого акумулятора?

Для таких приладів потрібна потужна портативна електростанція, особливо якщо йдеться про електроплиту. За оцінкою Павла Віктора, відповідні пристрої можуть коштувати від 30 тисяч до 360 тисяч гривень. Вони здатні кілька годин живити освітлення та побутову техніку, але для повного заряджання їм зазвичай потрібно 6-8 годин. Якщо електрику подають лише на короткі проміжки, відновити заряд може бути складно.

Чи варто купувати павербанк для ноутбука, якщо світло дають на 2-3 години?

За поясненням фізика, за таких умов це може бути недоцільно: для заряджання ноутбука потрібно щонайменше 4-6 годин.

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Чи можна трохи зарядити ноутбук звичайним павербанком для телефона?

Звичайний телефонний павербанк для цього не підходить, оскільки пристрої працюють із різною напругою. Для смартфона зазвичай використовують 5 В, тоді як ноутбуку потрібно приблизно 18-19 В. Тож для заряджання комп'ютера потрібен павербанк, розрахований саме на таку техніку.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення вчителя фізики, як вижити, якщо біля вас впав обірваний високовольтний дріт.