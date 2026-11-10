Чому українською неправильно казати ''випічка''? Відомий письменник дав пояснення

Уявіть, як ви проходите повз вітрину, від якої неймовірно пахне щойно спеченим тістом, а на самій вітрині написано "свіжа випічка". Але чи варто так казати українською мовою?

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Письменник і журналіст Юрій Винничук стверджує, що це помилка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "А хтось може пояснити нашим журналістам і підприємцям, що в українській мові такого слова як ВИПІЧКА нема. З'явилося воно щойно після 1945-го на хвилі чергової русифікації", – вказав літератор.

При цьому він послався на словник Агатангела Кримського, який перекладає російське "выпечка" як "печиво". "Це хліб не нашого печива. Людей стільки, що два печива що-дня печемо", – процитував словник Винничук.

"Я розумію, що в багатьох печиво асоціюється передусім з ПЄЧЄНЬЄМ, але ПЕЧЕНЯ – це запечене м'ясо. А печиво – це дуже широке поняття, бо це і торти, і пляцки, і курвасани (круасани. – Ред.) (по-нашому рогалики), і пампухи, і паски, і хліб і т.д", – пояснив він.

Примітно, що словники фіксують в українській мові слово "випічка", але справді не у значенні печені вироби із тіста. Так можна назвати процес випікання, але не його результат.

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А щодо печива, так можна назвати сумарну кількість виробів, які випікаються за один раз. До того ж це слово утворюється за тією ж логікою, що і прядиво – волокно для прядіння, вариво – щось варене, добриво – засіб для удобрення, морозиво – заморожений десерт тощо. А отже, справді може означати печене тісто в широкому сенсі.

У своєму пості Винничук згадав ще одне питомо українське слово, яке часто заміняють російьким. "Те саме стосується слова НАБІЛ, який витіснили на догоду цАпам, замінивши на молочні вироби і молочку. Про це також писала і Оксана Забужко. Але хто би нас слухав?" – поскаржився він.

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