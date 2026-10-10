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"Чому я маю забирати свою дитину брудну, як свиню?" Лісові садочки в Данії вразили мережу: діти лежать на землі та слухають спів птахів

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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"Чому я маю забирати свою дитину брудну, як свиню?" Лісові садочки в Данії вразили мережу: діти лежать на землі та слухають спів птахів
В лісових дитсадках Данії ніхто не переживає, якщо дитина лежатиме на землі і вимажеться в болоті. Джерело: MARTIN SYLVEST

У лісових садках Данії маленьких дітей вчать єднатися з природою і проявляти самостійність, але роблять це у спосіб, який деяких українських батьків може шокувати. Як це відбувається, показала дипломована фахівчиня із соціально-психологічної реабілітації, сімейна консультантка і мама трьох дітей Таня Солодка.

У своєму Instagram вона опублікувала два ролика. Один показує, як діти разом з вихователем дитсадка лежать просто на землі у лісі і слухають спів пташок. На другому можна помилуватись, як малюки самостійно знімають брудне взуття і штани після прогулянки під підбадьорливі репліки дорослих.

За словами психологині, мета першої практики – навчити дітей зупинятися, не говорити та просто спостерігати за середовищем навколо. Експертка пояснила, що такі вправи тренують особливий тип уваги, вчать нервову систему переходити зі збудження у спокій, розвивають сенсорну чутливість і формують контакт із власним тілом. За її словами, це особливо важливо в епоху гаджетів, адже дитина вчиться почуватися комфортно в тиші та заспокоюватися без телефонів. "Для мене тут дуже подобається те, що дорослий не стоїть над дітьми і не контролює їх – він робить те саме разом із ними, тим самим показуючи, що спокій не вимагають лише від дитини, його моделюють", – пояснила Таня Солодка.

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Однак ця практика викликала неоднозначну реакцію серед українських батьків. У коментарях під дописом експертка отримала закиди на кшталт: "Чому я маю забирати свою дитину з садочка брудну, як свиню? Дитина має бути чиста". У відповідь фахівчиня опублікувала ще одне відео, де діти після прогулянки самі знімають гумові чоботи та брудні дощові штани, а вихователька лише підбадьорює їх.

Під цим роликом Солодка зазначила, що чиста дитина – це не та ціль, яку варто ставити за пріоритет у вихованні. Вона пояснила, що в данській дошкільній педагогіці є поняття selvhjulpenhed – здатність дитини поступово справлятися з повсякденними речами самостійно. "Педагог допомагає рівно настільки, наскільки потрібно, але не забирає в дитини те, що вона вже здатна спробувати зробити самостійно", – підкреслила Солодка.

Експертка додала, що намагання батьків зберегти дитину чистою та ідеально слухняною часто позбавляють її важливого досвіду, через який і формується самостійність та впевненість у власних силах.

Раніше OBOZ.UA розповідав про 13 принципів виховання в дитячих садках Данії, які не виховують дитину, а формують її особистість.

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