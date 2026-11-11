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"Чужі учні", забагато медалістів і дешеві букети на смітнику: українці поділилися шкільними травмами, які болять і досі

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
513
"Чужі учні", забагато медалістів і дешеві букети на смітнику: українці поділилися шкільними травмами, які болять і досі
Ілюстративне зображення. Українці поділилися шкільними травмами з минулого

Користувачка соцмережі пані Карина з ніком karinatims розповіла, що отримала шкільну травму, яку памʼятає і досі. Коли вона була школяркою, то забула змінне взуття і весь день проходила в носках.

Про це жінка розповіла у дописі в Threads і попросила інших користувачів поділитися, що вони памʼятають зі школи. "Хочу почути вашу найбожевільнішу шкільну травму не рівня "вчитель кричав". Мені треба: забула змінне взуття і весь день ходила в носках", – написала пані Карина.

''Чужі учні'', забагато медалістів і дешеві букети на смітнику: українці поділилися шкільними травмами, які болять і досі

Українці поділилися шкільними травмами. Джерело: Скриншот

У коментарях відгукнулося чимало українців, які розповіли ситуації, від яких й досі неприємно. Так, наприклад, популярний вчитель фізики Руслан Циганков поділився, що їх клас розформували і дітей розділили по інших. Його новий класний керівник при першій промові назвала школярів, яких перевели, чужими дітьми, після чого до закінчення школи до учнів так і ставилися.

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''Чужі учні'', забагато медалістів і дешеві букети на смітнику: українці поділилися шкільними травмами, які болять і досі

Українці поділилися шкільними травмами, які болять і досі. Джерело: Скриншот

А хтось розповів, як бачив, що вчителі викидають на смітник букети, які їм не сподобалися. Водночас іншим занижували оцінки, адже у школі було забагато медалістів. Тоді як декому доводилося двічі йти у перший клас, адже педагог била по руках за те, що дитина пише не правою, а лівою. 

"Побачила як вчителі викидають букети 1-го вересня, які їм не сподобались (дешеві) на смітник".

''Чужі учні'', забагато медалістів і дешеві букети на смітнику: українці поділилися шкільними травмами, які болять і досі

Вчителі викидали дешеві букети у смітник. Джерело: Скриншот

"Директор і класний керівник намагались познижувати мені оцінки, бо "наш випускний рік мав забагато медалістів, а все ж таки будуть обласні перевірки на хабарництво в школах!". Казали мені, що я не підтверджу знання на ЗНО. Частина тогорічних медалістів звісно за збігом були дітьми завучів та вчителів".

''Чужі учні'', забагато медалістів і дешеві букети на смітнику: українці поділилися шкільними травмами, які болять і досі

У мережі поділилися шкільними травмами, які болять і досі. Джерело: Скриншот

"Я двічі була в першому класі. А все тому, що я лівша. Перший раз я пішла в школу і потрапила до вчительки, для якої це було неприйнятно. Мене перевчали, я плакала, били по руках. Одного разу я втекла з уроку і більше не пішла в школу. Мама віддала на наступний рік і вже все було нормально".

"Заходжу в школу з новою жахливою пластинкою в роті, яка впивається в десна. Мені боляче і я не можу говорити. Запізнилась. Завуч при вході в школу: "Не роби из цього трагедію".

''Чужі учні'', забагато медалістів і дешеві букети на смітнику: українці поділилися шкільними травмами, які болять і досі

У мережі поділилися шкільними травмами. Джерело: Скриншот

"Напишу не за себе, а за однокласницю Прийшла взимку в школу в колготках і в халаті".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в мережі пригадали шкільні травми, від яких волосся дибки.

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