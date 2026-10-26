Чи мають право вимагати від вчителя везти школярів на олімпіаду під час тривоги: розʼяснення юриста

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокузбитий російський літакСтратегічні бомбардувальники серійно не виробляють: у ГУР дізнались, скільки Су-34 і Су-35С Росія може постачати у військаУкраїнські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISWУкраїнські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISW"Перетворилася на країну-смітник": Трамп накинувся на Норвегію через Нобелівську премію миру"Перетворилася на країну-смітник": Трамп накинувся на Норвегію через Нобелівську премію мируУспішний день для вирішення важливих справ: Риби отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 26 жовтня для всіхУспішний день для вирішення важливих справ: Риби отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 26 жовтня для всіх"Тому що це наша земля": роспропагандистка Симоньян зробила цинічну заяву про "сентиментальні почуття" Росії проти України. Відео"Тому що це наша земля": роспропагандистка Симоньян зробила цинічну заяву про "сентиментальні почуття" Росії проти України. ВідеоУкраїнці в Дії можуть оформити допомогу на 300 тис. грнУкраїнці в Дії можуть оформити допомогу на 300 тис. грн: які правилаармія Росії втратиCили оборони відмінусували майже 2 тис. окупантів за добу: дані ГенштабуДруг Елтона Джона зізнався, яку жахливу звичку мав легендарний співак: вона заважала спати ночамиДруг Елтона Джона зізнався, яку жахливу звичку мав легендарний співак: вона заважала спати ночамиХто порушить правила? Тест для досвідчених водіївХто порушить правила? Тест для досвідчених водіїв

Чи мають право вимагати від вчителя везти школярів на олімпіаду під час тривоги: розʼяснення юриста

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
414
Чи мають право вимагати від вчителя везти школярів на олімпіаду під час тривоги: розʼяснення юриста
Ілюстративне зображення. Чи мають право вимагати від вчителя везти школярів на олімпіаду під час тривоги

Вчителі можуть відмовитися від супроводження дітей щодо участі в учнівській олімпіаді або турнірному русі. Педагог має право скористатися такою вимогою у разі виникнення виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоровʼя, негайно повідомивши про це керівника.

На цьому зауважила освітня юристка Лілія Орел. За її словами, участь учнів в олімпіадах здійснюється на добровільних засадах, а батьки мають право не погоджуватися на участь дитини в олімпіаді, особливо з міркувань безпеки під час воєнного стану.

Чи мають право вимагати від вчителя везти школярів на олімпіаду під час тривоги: розʼяснення юриста

Ілюстративне зображення. Учні готуються до складання іспиту. Джерело: Freepik

"Під час повітряних тривог, ракетних атак і вибухів учителі також наражаються на небезпеку. Вони не зобов’язані ризикувати власним життям заради проведення олімпіад. Олімпіада – це можливість для розвитку здібностей учнів, а не обов’язок, який потрібно виконувати ціною власної безпеки", – зазначає фахівчиня. 

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
1,1 т.
"Підтримала, а не зламала під систему": те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу
1,1 т.
"Підтримала, а не зламала під систему": те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
480
"Можна ребуси нормальні робити? Звідки дітям про це знати?" Завдання з ЯДС обурило маму школярки
480
"Можна ребуси нормальні робити? Звідки дітям про це знати?" Завдання з ЯДС обурило маму школярки
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
486
Як правильно сказати: поверхові чи поверхневі знання? Помиляються навіть знавці мови
486
Як правильно сказати: поверхові чи поверхневі знання? Помиляються навіть знавці мови

Нагадаємо, у мережі розкритикували Міністерство освіти та науки за проведення шкільних олімпіад під час повітряних тривог. Так, подібні змагання не потрібні ані дітям, ані вчителям, а "здобутки" потрібно показувати чиновникам. Водночас посадовці "пресують" директорів шкіл, а ті в свою чергу тиснуть на вчителів, щоб вони готували дітей до олімпіад. До того ж, все частіше на інтелектуальних змаганнях спостерігається списування.

Чи мають право вимагати від вчителя везти школярів на олімпіаду під час тривоги: розʼяснення юриста

Для чого проводити олімпіади у воєнний час

Напередодні в мережі виникла дискусія через проведення олімпіад у Києві під час вибухів. На ситуацію звернув увагу вчитель української мови та літератури Юрій Телець (Пеоні), який здивувався, для чого проводити інтелектуальні змагання у такий час.

Більшість користувачів мережі зазначили, що взагалі не розуміють для чого необхідні олімпіади. Зокрема, вони вважають, олімпіадний рух не актуальним. Крім того, нині діти багато часу навчаються в укритті і їм доведеться проводити там час ще й у вихідний.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чи можуть батьки забрати дитину зі шкільного укриття під час повітряної тривоги. 

Схожі теми
Освіта в УкраїніУкраїнашколавчительЛілія ОрелЛілія Орел
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!